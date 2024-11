Nem semmi! Itt vásárolt ingatlant L.L. Junior - nemcsak kívülről mesés, az ára is az

L.L. Junior alig egy hónapja járt Spanyolországban, ahová természetesen nem egyedül ment, hanem régi-új szerelmével, Dárdai Blankával. Bizony, a szerelmesek adtak még egy esélyt a kapcsolatuknak. Igaz, komoly hullámvölgyeket megéltek már, és a rajongók is féltik őket az újabb csalódástól, főleg azután, hogy nyáron még a rendőrséget is ki kellett hívnia Blankának egy állítólagos balhé miatt. Egyes lapértesülések szerint Junior ellátogatott a lány lakására, ahol hangos szóváltásba keveredtek, ezért az énekesnő úgy döntött, értesíti az egyenruhásokat, ám mire kiértek, a zenésznek nyoma sem volt. Sőt, másnap úgy kommentálta Junior az esetet, hogy semmiféle balhéról nem tud… De ez már amúgy is csak a múlt, hiszen ahogy említettük, a szerelmesek újra együtt vannak, ráadásul komoly bizniszbe vágták a fejszéjüket.

L.L. Junior Spanyolországba költözik? (Fotó: TV2)

L.L. Junior ingatlant vásárolt Spanyolországban

A rapper nem csak romantikázni utazott el, hanem komoly üzleti tárgyalások miatt is repülőre ült. Junior ugyanis egy ideje együttműködik helyi ingatlanosokkal, akik lehet, hogy találtak neki egy mesés házat, ami nemcsak kívülről mesés, hanem az ára is az, hiszen a cég 200 ezer és 5 millió euró között kínál ingatlanokat.

Nos, a zenész legújabb posztjából megtudhatjuk, hogy nyélbe ütötték az üzletet, és megvásárolta az első spanyol ingatlanját. Vagyis pontosabban inkább a telket hozzá, hiszen az általa megosztott videóból kiderül, hogy nem kész lakást választott, hanem egy építkezésbe szállt be, a helyi villanegyedben. Alig pár méterre található a tenger, a környéken rengeteg étterem található és még Junior arra is gondolt, hogy a gyermekeinek legyen játszótér is a környéken.

Az, hogy a lakás mikorra készül el, nem derült ki, azonban a rapper már kiválasztotta a legfontosabbakat a házhoz. Egy biztos, nagyon stílusos kis lakás lesz, ha egyszer elkészül...