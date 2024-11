TNT Inti már készül a jövő évi nagykoncertre

Jövő március 29-én tartja a 30 éves koncertjét a TNT zenekar, akik még most is nagy népszerűségnek örvendenek. Azonban a komoly koncert még komolyabb előkészületeket is igényel, de nemcsak a stábtól, hanem a két énekestől, Dobrády Ákostól és Zuber Krisztántól is. Inti a Borsnak mesélt a terveikről, a kerek három évtizedről és arról, ő hogyan készül a két órás szuper koncertre.

Dobrády Ákos és Zuber Krisztián Inti is megállíthatatlanul készül a TNT koncertjére (Fotó: Bánkúti Sándor)

Sporttal, próbával és tervezéssel telnek Intiék mindennapjai

Bár a koncert dátuma még messze van, már időben elkezdték a felkészülést Intiék, aki elárulta, hogy maradandót szeretnének alkotni.

– Mivel szeretnénk harmincévet egy koncertbe belesűríteni, így szeretnénk egy hamisítatlan TNT élményt adni az embereknek. Ezért mindent meg is teszünk személyesen is. Már próbálunk a zenekarral és gyakorlunk, de fizikálisan is készülünk, az Ákossal. Sportolunk, hogy bírjuk szusszal azt a két órát, amíg fent leszünk a színpadon – nevetett Inti.

Éppen most indultam el az edzőteremből, sokat futok és egyre többet bírok, szóval a koncert napjára már minden tökéletes lesz

– mosolygott Krisztián, aki azt is elárulta, hogy a koncertek mellett kisebb tervei is vannak, amiről egyenlőre nem szeretett volna részletesen beszámolni.

„30 év csak úgy elröppent”

A rajongóknak is hihetetlen lehet belegondolni, hogy a TNT már mennyi ideje van a pályán, Intinek mégis csak egy villanás volt ez a hátom évtized és rengeteg jó emlék kapott.

– Ez a 30 év csak úgy elröppent számomra! Sok olyan élményt kaptam, amire örömmel tekintek vissza, és büszke lehetek. Emellett viszont nem tudok semmi negatívat, mert sok hülyeséget megcsináltunk, amit most már nem tennénk meg, mert benőtt a fejünk lágya. Azt gondolom, hogy még jó pár év van bennünk így a show mehet majd tovább – nosztalgiázott Inti.