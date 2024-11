Hosszú Katinka végre nyilvánosság elé lépett: így éli meg a kiesést a Dancingből

A TV2 hatalmasat robbantott idén is. A Dancing With the Stars bizony az ország legnépszerűbb műsora, és ez nem egy önkényesen adott cím: minden szombaton nézettségi rekordokat dönt az adás, és a magyar emberek millióit láncolja a képernyő elé. Ez természetesen nem is meglepő, hiszen fantasztikus az ötlet: mindenki látni akarja, hogyan ropják a sztárok. Mindemellett a kivitelezés és pazar: fantasztikusan igényes műsorról van szó. Sajnos azonban - minthogy ez egy verseny - minden héten kiesik valaki. Az előző szombaton Hosszú Katinka búcsúzott.

Hosszú Katinka a férjével táncolt

Az idei év egyik legnagyobb meglepetése az volt, amikor a TV2 bejelentette, hogy a Dancing With the Stars idei szériájában a sokszoros olimpiai bajnokunk, nemzeti büszkeségünk, Hosszú Katinka is a táncparkettre lép. Katinkán már korábban is ámult a világ, hiszen fantasztikus eredményeket ért el, és ő volt az igazi Iron Ladynk. A kemény sportolói oldala mellett azonban most az érzelmes oldalát is meg kívánta mutatni.

Katinka alig várta, hogy az emberek lássák, hogy a kemény sportoló mellett egy folyton mókázó, vidám, kedves lány is van benne. A Dancingben olyan oldalát mutatta meg, ami árnyalta róla a képet, a magyarok pedig imádták. Mint ahogyan azonban megírtuk, az előző adásban Hosszú Katinka kiesett, és bár a Bors az adás után elcsípte egy interjúra, most először lépett a virtuális térben nyilvánosság elé, és értékelte, hogy milyennek élte meg a műsort:

Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt! Köszönjük Nektek, hogy néztetek és szurkoltatok, szavaztatok! Köszönjük a stábnak a profi munkát! Köszönjük a táncosoknak a fergeteges hangulatot!

- írja, amelyből kiderül, hogy pozitív élményekkel zárja a dancinges fejezetet.