„A kutyák csaholnak, a karaván halad” – Tóth Gabi keményen beleállt az őket kritizálókba a Dancing With the Stars után

Ahogy arról a Bors beszámolt, a hetekben elrajtolt a TV2 egyik sikerműsora, a Dancing with the Stars idei, immáron ötödik évada.

Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence a Dancing with the Stars második élő show-jában Fotó: MG

Ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is igazi sztárdömpinget vonultat fel a műsor, hiszen mások mellet olyan nevek húzták fel a tánccipőt, mint Kucsera Gábor, Hosszú Katinka, Szabó Zsófi, vagy éppen Tóth Gabi és táncos szerelem, Papp Máté Bence.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence nem a zsűri kedvencei

Utóbbi párosnak pedig nem igazán indult zökkenőmentesen az első elő show, a zsűri ugyanis kicsit sem kímélte őket az értékeléskor, másik mellett az is elhangzott a kritikák között, hogy az énekesnő részéről „legyen elég már ebből a bántott kislány szerepből”. Ezt a megjegyzést a páros már akkor sem érezte jogosnak, szombat esti, második élő show-ban pedig csak tovább fokozódott a hangulat a zsűri és Tóth Gabiék között.

Egyáltalán nem vagyunk áldozatok, és nem is érzem magam annak

– jelentette ki a sztármami a tegnap esti adásban.

Tóth Gabi üzent az utálkozóinak

Táncukkal végül ezúttal is sikerült tovább jutniuk, azonban a már a közösségi médiában is egyre több bántást és kritikát kapnak. Ebből lett most elege Tóth Gabinak, aki üzent a rosszakaróinak.

Imádtam ezt az őrült joker karaktert és ezt a brutál gyors tempójú zenét is, mert totál tini korom. Mátéra elképesztő büszke vagyok, mert nincs számára lehetetlen! Nagyon motivál engem is , hogy egyre jobb és jobb lehessek!

– kezdte Instagram-oldalán megosztott bejegyzését, majd így folytatta:

„Köszönjük Faluvégi Andrásnak a segítséget a felkészülésben @andrasfaluvegi és a @danzaujpest -nek! Szeretünk Andris! Köszönjük, hogy ennyire hiszel bennünk!!! köszönjük @tun_de_vincze , és Picard Vilinek,hogy ismét biztonságban lebeghettünk”.

Végezetül pedig jött a csattanós odaszúrás:

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki szavazott ránk és gratulált nekünk! Boldogok vagyunk, hogy tovább juthattunk! És ami biztos! “A kutyák csaholnak, a karaván halad”. Ne feledjétek!

– zárta sorait Tóth Gabi.