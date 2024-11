Óriási bejelentést tett a TV2 a Dancing With the Stars kapcsán: ez mindent megváltoztathat

Ilyen még nem volt – A versenyzők családtagjai is parkettre lépnek a Dancing with the Stars szombati adásában! Harmadik adásához érkezik a Dancing with the Stars ötödik évada. A még versenyben lévő nyolc híresség és profi táncpartnere eddig is mindent megtett, hogy lenyűgözze a nézőket, de ezúttal igazán különleges produkciókkal készülnek. A TV2 táncos showműsorának történetében először a párosokhoz egy-egy családtag is csatlakozik a parketten.



Most is kemény dolga lesz a zsűrinek



A szombati táncol a család tematikájú Dancing with the Stars igazán izgalmas pillanatokat ígér. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncol majd profi táncpartnereikkel. A versenyzők sorsa ezúttal is a zsűri és a nézők kezében van, szombat este eldől, ki az, akinek ezzel a nem mindennapi adással ér véget a Dancing with the Stars, és kik azok, akik tovább táncolhatnak - írja a TV2.