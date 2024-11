Ilyen drámát még a zsűri sem látott: teljes összeomlás a Dancing With the Stars kiesői miatt

Ma a második élő adása zajlott le a Dancing With the Starsnak. A TV2 nagysikerű műsora egyébként is mindig nézettségi rekordokat dönt, a mai adás azonban mindent vitt. Halloweeni különkiadás volt, így a táncok és a zenék tematikája is ekörül mozgott. A táncosok fergeteges hangulatot varázsoltak a stúdióba, és bizony olyan produkcióknak lehettünk szemtanúi, amelyekre emlékezni fogunk még egy darabig. Sajnos azonban ez akkor is egy verseny, ha minden versenyzőt szeretünk, így valakinek ma is ki kellett esnie.

A veszélyzónába ma Hosszú Katinka és Suti András, PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, valamint Törőcsik Franciska és Baranya Dávid kerültek. A zsűri úgy döntött, hogy Törőcsik Franciska és Baranya Dávid párosát juttatja tovább, így a közönségnek kellett dönteni, hogy ki legyen a továbbjutó. A nézők szavazata alapján végül PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna esett ki, ami az egész országot megdöbbentette.