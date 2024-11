Házasság első látásra: Durva, mit mondott kamerák előtt a botrányba keveredett Szabolcs

Sőt, a Házasság első látásra sajtóvetítésén Szabolcs a Bors kamerái előtt mesélt arról, hogy 26 évig volt házas, a válása után pedig nem a saját korosztályával kötött közelebbi ismertséget.

− A válásom után kerestem új kapcsolatot, mondjuk lehet, hogy nem a megfelelő korosztályból. Ezekben a kapcsolatokban úgy érzem, hogy nem az érzelmek voltak fontosak, de alakult, ahogy alakult. Most már az igazira vágyom – fogalmazott Szabolcs, aki azt is megosztotta, milyen nő számára az igazi.

− Arra számítok, amikor megfordulok, hogy egy szép mosolyt fogok látni, egy gyönyörű hölgyet. Számomra elég sokat számít a külső, talán azért én is képviselek egy bizonyos fajta igényességet, de nagyon fontos a jó szív, a humorérzék, a jóindulat. A legjobb lenne, ha ezek kéz a kézben járnának – mondta, szavai alapján pedig valóban folytathatott szorosabb kapcsolatot egy 17 éves lánnyal.

Vajon a műsorbeli felesége, Judit mit szól a fejleményekhez?

Házasság első látásra Szabolcs érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett

A férfi tehát rendezte az elmulasztását a hatóságok felé, így nincs érvényben vele szemben már elfogatóparancs. Jóllehet, hogy Szabolcs azt gondolta, ez az ügy már rég elévült, hiszen lapunk megtudta, hogy TV2 minden esetben erkölcsi bizonyítványt kér a műsor szereplőitől. Így tehát Szabolcsnak is be kellett mutatnia a dokumentumot, amiben valószínűleg az elévülés miatt nem szerepelt az ügy, azaz a csatorna nem is tudhatta, hogy korábban mibe keveredett a férfi - írja a Ripost.