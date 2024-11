Házasság első látásra: botrány az esküvői fotózáson, Orsi kiborult a csók után

A Házasság első látásra harmadik részében a sok keserű csalódást átvészelő Orsi is kimondja a boldogító (?) igent a pszichológusok által kiválasztott férjének, Zolinak. Az ifjú pár családja és a teljes násznép el volt ragadtatva a friss házasoktól. Orsi fogadott nagymamája már az első pillantás után méltatta Zolit. Abban is mindenki egyetértett, hogy a két szerelemre vágyó szereplő igencsak összeillik.

Házasság első látásra: Orsi nem igazán érezte kényelmesen magát a csók közben (Fotó: TV2)

A templomi szertartás során Zoli még meglehetősen türelmesnek és disztingváltnak tűnt, ám hiába dolgozik tűzoltóként, az esküvői fotózáson túlságosan fellobbant benne az a bizonyos láng. Bár először látta újdonsült feleségét, szinte azonnal elöntötte a vágy, és számos szexuális utalásra alapozott "poénnal" igyekezett levenni a lábáról Orsit. Talán elfelejtette, hogy a kevesebb néha több?

- Az az első benyomásom Zoliról, hogy nekem túl sok. Vannak már most ilyen szexuális megmozdulásai, ami nekem így elsőre too much

- közölte a kamerák előtt Orsi, aki később azt sem szerette volna, ha Zoli a magasba emeli őt, így érezhetően kevés volt köztük az a bizonyos összhang.

- Ez gondolom azért van, mert ő szeret mindent egy kicsit uralni, ami velem nem fog amúgy összejönni. Mindegy, ő még ezt nem tudja. Majd úgy csinálom, hogy azt higgye. Ezt a nők szokták amúgy

- nevetett Zoli, reklámba illően fehér fogsorát megvillantva, Orsi pedig már akkor kijelentette, hogy azonnal elválik, ha a tűzoltó túl messzire merészkedik.

Házasság első látásra: Zoli szerint amilyen egy nő íze fent, olyan lent

A fotózás során mégis elcsattant egy csók, a tűzoltó legnagyobb örömére, amit Zoli később kissé előremutatóan így értékelt:

- Finom volt, jó volt az íze. Amilyen fent, olyan lent

- nevetett felszabadultan a határokat nem igazán ismerő férj, amivel alaposan kiborította újdonsült feleségét.

Orsi ugyanis úgy érezte, hogy Zoli nem tartja tiszteletben azokat a határokat, amiket ő szab az ismerkedés - vagyis pontosan a házasság - ezen korai szakaszában.

- A fejem is fáj az idegtől

- méltatlankodott a Házasság első látásra sztárja.