Hatalmas esés, Tóth Gabi lesérült - Videó

Tovább robog a Dancing with the Stars, a TV2 nagysikerű táncos vetélkedő műsora. A hatodik adás is tartogatott túlfűtött, izgalmas és nem várt pillanatokat is.

Ördög Nóra a téma kapcsán szólta el magát, miszerint szereti az édeshármas tematikát, persze szigorúan csak a zsűri triumvirátusára célzott. Majd Mihályfi Luca tett egy olyan kijelentést, ami akár szerelmi vallomásnak is beillet. Mindezek után Tóth Katica olyan barackpopsit villantott, hogy leesett az állunk.

Mindezek után pedig Tóth Gabi okozott megdöbbentő pillanatokat. A páratlan páros nevű produkciója előtt szerelmével, Papp Máté Bencével az oldalán kapták el pár szóra. Ekkor árulta el Gabi, hogy sajnos nem úgy sült el a produkciójuk, ahogyan azt előre eltervezték.

- Elengedtem, hogy mi után mi jön, milyen lépés. Nyilván itt történt egy kis sérülés délután… - vallotta be Tóth Gabi.

- Csak annyit mondjuk el, igazából nem tehet róla senki. Elesett a babám – vette át a szót Papp Máté Bence, amit Gabi egészített ki:

- Ilyen előfordult. Farokcsontra estem és nem is tudtam, hogy ez ilyen fájdalmas. De hihetetlen az ember, hogy egy ilyen fájdalmat is hogy tud uralni a cél érdekében. Ilyenkor még büszkébb vagyok magamra, hogy nem megyek bele, hogy fáj. Hanem csináljuk, nyomjuk.

Itt a videó, ti észrevettétek a bakit?