– Másfél két évig tartott, ameddig ezt helyre tudtuk tenni, hogy ma már azt a közös életet tudjuk élni, amiben jól is érezzük magunkat – tette még hozzá Balássy Betti.

Bizonytalanná vált a Dancing jövője?

A Dancing with the Stars Magyarországon hihetetlenül népszerű (Fotó: mw archív)

A Dancing With the Stars jelenleg Magyarország legnézettebb műsora, hiszen mindenki izgatottan követi nyomon, hogy miképpen válnak a celebekből nagyszerű táncosok. Ez a koncepció azonban nemcsak a magyarokat érdekli, hanem más nemzeteket is.

Angliában a BBC sugározza a Strictly Come Dancing műsorát, ami azonban egy rendkívül viharos évadnak számít, ugyanis több profi táncos távozott. Giovanni Pernice-t elküldte a csatorna, ugyanis híresség partnere, Amanda Abbington azt állította, hogy erőszakosan közeledett felé a próbákon. Graziano Di Primának szintén mennie kellett, mert celeb partnerét, Zara McDermottot fizikailag bántalmazta, belerúgott a próbán. Most pedig Wynne Evans keveredett botrányba, amiért viszonyt kezdett partnerével, holott nemrég házasodott össze szintén táncos szerelmével. Olyan sok profi táncost vesztett a műsor, hogy jelenleg azt sem lehet tudni, hogy lesz-e folytatás – írja a Mirror.