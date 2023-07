Nem hiszed el, milyen szakmát tanult ki a magyar énekesnő – Fotó

Balássy Betty és Varga Feri idén nyáron sem fog unatkozni, hálásak érte, hogy szinte nem is találni olyan hétvégét, amikor ne lenne koncertjük. De nem volt ez mindig így, a pandémia alatt több zenészhez hasonlóan ők is bajban lettek volna, ha nem értenének máshoz. A családapa akkor újra elkezdett asztalosként dolgozni, amit az újranyitás után sem hagyott abba.

Új szakmát tanult Balássy Betty Fotó: Facebook

Balássy Betty gyógypedikűrös lett

De az énekesnő is szeret több lábon állni, ráadásul mindig is szeretett új dolgokat tanulni, így jelentkezett egy gyógypedikűrös képzésre.

– Már tavaly elvégeztem, ez a tudás mindig jól jön – kezdte a Borsnak Balássy Betty. – Azóta is járok továbbképzésre, az egyik éppen most csütörtökön volt. Mindig is érdekelt ez a szakma, az anatómiai része, de egyébként is szeretem magam képezni, szeretek tanulni. A Covid óta azért ott van bennünk félsz, mi van, ha megint jön egy ilyen. Egyébként még tartok zumba- és latintánc órákat is, mindkettőt nagyon szeretem. Feri pedig azóta is dolgozik asztalosként, nagyon élvezi, meg házakat újítanak fel. De most már van ideje arra is, hogy itthon is elvégezze az ilyen feladatokat, van is itt saját műhelye. Jó az ilyen ember a háznál, én csak rámutatok, hogy mit kellene, ő pedig megcsinálja – nevet nagyot az énekesnő.

„Lesz olyan, hogy a kocsiban öltözöm át”

Betty nagyon örül neki, hogy tele a koncertnaptáruk.

– Tényleg nehezen tudnék egy szabad hétvégét felmutatni, ami persze nem panaszkodás – folytatta.