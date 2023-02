Hármasban töltik a Valentin-napi randit Győrfi Pálék?

Győrfi Páléknak nagyon fontos, hogy a gyermekeiknek stabilitást adjon az, hogy látják, jól működik a szüleik kapcsolata.

– Kiskamaszok a gyerekek, úgyhogy ha meglátják, hogy például a konyhában megcsókoljuk egymást Adrival, akkor kiabálnak, hogy: Fúúj, ne már! – meséli lapunknak nevetve az Országos Mentőszolgálat szóvivője. – De úgy véljük, hogy fontos látniuk ezt a mintát: mint amikor egy virágot locsolnak, őket is így táplálja az egymás iránti szeretetünk.

Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen jó a házasságom. Még mindig nagyon szeretem Adrit, és hát, ő is elvisel engem

– viccelődött a mentőtiszt.

„Szeretnénk este randizni”

– Az intimitást persze nehéz fenntartani, mert nagyon sokat vagyunk együtt a gyerekekkel. Mire elalszanak, és befejezzük az elmaradt házimunkát, ki is dőlünk. Szerencsére a feleségem anyukája néha tud segíteni, bár sok az unoka, így nem ér rá mindig. Úgy vélem, az átlagnál gyakrabban, egy-két hetente eljutunk randizni: vacsorázni, moziba vagy színházba.

Valentin napon is szeretnénk kettesben lenni, de az az igazság, hogy az egyik gyermek még „lóg a levegőben”, neki nem találtunk felügyeletet, így lehet, hogy hárman megyünk

– tette hozzá nevetve.

„Megtaláltam azt a nőt, akivel le akarom élni az életem”

– Szombaton volt a Szóvivők bálja, oda kettesben mentünk Adrival, egyfajta elő-Valentin-napozás volt – fűzte hozzá Győrfi Pál, aki lapunkat kapcsolatuk egy intim részletébe is beavatta:

– Kölcsönösen Nyuszinak, Nyuszikának becézzük egymást! A nyúl az egyik kedvenc állatom. Alíz lányomnak vettünk is egy törpenyulat, aztán kiderült, hogy ez átverés, és nem is olyan törpe… Azóta két nyuszival élek – humorizált a szóvivő, aki immár kétszer házasodott össze Adrival.

– Nem csak házasságban lehet boldogan élni, ez egyéni beállítottság kérdése. Magamról elmondhatom, hogy 17 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy megtaláltam azt a nőt, akivel le akarom élni az életem. Már akkor sem voltam egy napos csibe, 40 éves lehettem – nevette el magát a szóvivő.

Kétszer vette el Adrit

Első körben csak anyakönyvvezetőnél voltunk, öregnek éreztem magam egy nagy lakodalomhoz, menyasszonytánchoz.

Mauritiuson rendeztük a szertartást, amit így össze is kötöttünk a nászúttal.

Festői környezetben mondták ki a boldogító igent Fotó: Győrfi Pál

− Azután megszülettek a gyerekek, Ádám 13 éves, Alíz 11, Lilla pedig 9. Az előző házasságomból született Dani pedig most ünnepelte a 26. szülinapját. Közben egyre jobban vágytunk az Isten előtti egybekelésre és azt gondoltuk, hogy most már a gyerekeknek is nagy élmény lenne az esküvőnk, ezért 2019-ben megtartottuk a templomi esküvőt is, ahol régi iskolatársam, Pál Feri atya adott össze minket a Batthyány téri templomban – idézte fel a kedves emlékeket.