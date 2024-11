Szomorú megemlékezés: magyar hírességek, akik idén hunytak el

Sajnos a 2023-as év után a 2024-es sem tartozott a legboldogabbak közé, hiszen szinte nem is volt olyan hónap, hogy ne ért volna bennünket valamilyen lesújtó, a sztárvilágot is érintő gyászhír. Lapunk most összeszedte, mely hírességektől kellett idén búcsúznunk. 2024 a gyász éve lett...

2024 is a gyász éve lett (Illusztráció: unsplash.com)

Mihályi Győző

A Jászai Mari-díjas színész augusztus 27-én, egy héttel a 70. születésnapja után hunyt el. A sokoldalú művész a József Attila Színház társulatának több mint húsz éven át volt elismert tagja, hosszú évtizedeken át a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) elnökségi tagja, majd elnöke volt. Mihályi halála a kollégáit is nagyon megrázta. Már csak azért is, mert sokan közülük a tragédia előtt nem sokkal még találkoztak vele, és arról számoltak be, hogy Mihályi kifejezetten vidámnak, egészségesnek és életerősnek tűnt, tele volt tervekkel.

Boros Lajos

Boros Lajos hosszú, méltósággal viselt betegség után augusztus 8-án, 77 éves korában hunyt el. A legendás rádiós hat évvel ezelőtt életmentő szívműtéten esett át, de az egészsége utána már nem jött teljesen rendbe. Negyedévente orvoshoz járt, s bár mindig volt biztató javulás, a szervezete végül feladta a harcot. Boros Lajos az utolsó pillanatig hitte, hogy egyszer még visszatérhet a rádióba...

Lakatos Tícián

Lakatos Tícián július 30-án hunyta le örökre a szemét. A mindössze 24 éves férfit a Love Island-ből ismerte meg az ország, a műsor után pedig bokszkarrierjére, majd edzői pályafutására koncentrált. Éppen ezért is lepett meg mindenkit a szörnyű hír, hiszen a tragédiának semmi előjele nem volt: Tícián aznap még megtartotta a bokszedzéseit, legfeljebb egy kis fáradtságra panaszkodott. Később barátnőjével közös otthonában lett rosszul, szívinfarktust kapott, de életét már a mentősök sem tudták megmenteni.

Király Levente

87 éves korában, július 30-án hunyt el a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészóriás, akit 2006-ban a Nemzet Színészei közé is beválasztottak. Király Levente 55 éven át volt a Szegedi Nemzeti Színház tagja, illetve Szeged város díszpolgára is.