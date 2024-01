Előre látható volt a tragédia? Benedek Miklós a fia halála óta árnyéka volt önmagának

Szívfacsaró hír járta körbe a magyar sajtót kedd reggel: méltósággal viselt betegség után, életének 78. évében elhunyt Benedek Miklós. A számos kitüntetéssel méltatott színész a szeretett fia, Benedek Tibor elvesztése után teljesen összetört, a gyászból sosem épült fel.

Benedek Miklós összetört a fia halála után, ez is közre játszhatott a tragédiában (Fotó: hot!)

Belebetegedett a fia elvesztésébe

Benedek Miklós a legtöbb elismerést elnyerte, amire egy színművész vágyhat: kitüntették a Nemzet Színésze címmel, de megkapta a Kossuth- és Jászai Mari-díjat is, s a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának is választották színészi és rendezői munkássága miatt. Élete utolsó éveit szörnyű tragédia árnyékolta be, a fia elvesztésébe bele is betegedett.

2020. június 18-án érkezett a lesújtó hír: a gyilkos kórral való több éves küzdelem után feladta a harcot, 48 éves korában elhunyt a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Benedek Tibor. Halálhíre az egész országot megrázta, s elképzelni is nehéz, mit érzett a családja, különösen az édesapja.

A tragédia után néhány hónappal Benedek Miklós úgy fogalmazott: a veszteségek annyira érzékenyen érintik, hogy „azokról nem szabad egy szót sem szólnia”.

Aki ezt nem élte át, az nem tudja, hogy ez mi. Nagy dolgot vesztettem el. Nincs is mellette olyan más, ami fontos lenne

– fogalmazott akkor, majd elismerte, unokái tartják benne a lelket:

Érdekes módon ők nagyon keményen bírják ezt. Nem is tudom, honnan vették ezt az erőt, szemben az én erőtlenségemmel.

Benedek Miklós novemberben még játszott volna

Most sokan úgy vélik, a felfoghatatlan veszteség is közre játszott az elismert színész halálában: sosem heverte ki a gyászt, ami lelkileg és testileg is megbetegíthette. Talán a gyász, és a pandémia miatt is az elmúlt években már sokkal visszavonultabban élt, bár a színpadtól teljesen nem vonult vissza. Tavaly márciusban arról vallott, hogy többször is megjárta a kórházat, fájlalta a lábát és nehezen vette a levegőt. Bár akkor úgy érezte, képtelen lenne színpadra lépni, nem akart végleg elbúcsúzni a szakmájától, arról, hogy meddig dolgozna még, ezt felelte:

– Ameddig csak bírom! Volt már olyan, hogy betegen nyomtam le előadásokat, de most abban sem vagyok biztos, hogy el tudnék menni a Vígszínház egyik oldalából a másikba anélkül, hogy ne fáradnék el – árulta el márciusban.

Úgy tudni, Benedek Miklós jó ideje a COPD nevű tüdőbetegséggel küzdött. Ennek ellenére még novemberben is színpadra lépett volna, ám a Covid ledöntötte a lábáról, így elmaradt a Hárman a padon című darabjának előadása, melyben Egri Márta és Gálvölgyi János mellett játszott volna.