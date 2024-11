„Gyönyörű baba” – erre senki sem számított, özönlenek a gratulációk Stohl Andrásnak – fotó

Stohl András amellett, hogy az egyik legkeresettebb hazai színésze még különféle műsorokban is gyakran láthatjuk, akár mint zsűritag, akár mint műsorvezető.

Stohl András megható családi fotót osztott meg követőivel Fotó: TV2 / Hot magazin

A Dancing with the Stars kapcsán utóbbi a helyzet, ugyanis Lékai-Kiss Ramónával közösen vezetik a TV2 egyik legnépszerűbb műsorát. Ennek megfelelően hétről hétre náluk is óriási a készülődés, a munkába pedig olykor családja is elkíséri.

Stohl András megmutatta gyönyörű családját

Így történt a szombat esti, második élő adás alkalmával is, amelyről a műsorvető egy megható családi pillanatot is megosztott. A gyönyörű fotón 19 évvel fiatalabb felesége, Vica, valamint kislányuk, Bella látható.

A ma esti meglepetés vendégeim. @stohl_vica és Bella

– írta szombat esti Facebookon-és Instagramon is megosztott bejegyzéséhez.

Záporoznak a gratulációk Stohl Andrásnak

A családi fotóhoz pedig záporoznak a kommentek, nem győznek ugyanis gratulálni Stohl Andrásnak a gyönyörű családjáért.

„Gratulálok a családodhoz, gyönyörű baba”

„Drága Bucikám, szívből gratulálok a csodálatos családodra. Ölelés, puszi”

„Milyen nagyszerű fotó, és csak úgy sugárzik róla a szeretet!”

„Gratulálok a családhoz”

– írták mások mellett.