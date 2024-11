A szív megszakad: előkerült Erzsébet királynő halála előtti naplóbejegyzése

Bár Erzsébet királynő gyönyörű életkort élt meg, az emberek nem gondoltak bele abba az életében, hogy egyszer meg fog halni. Egy élő legenda volt ő, a 20. és a 21. század meghatározó alakja, aki nélkül Angliát elképzelni sem lehetett volna. 96 roppant tartalmas évet tudhatott magának, amelyben 70 évet az Egyesült Királyság trónján töltött. Annyira szerves részévé vált a világnak, hogy igazi tragédia volt, amikor bejelentették a halálát, és sokan még most sem tudják teljesen felfogni, hogy nincs többé. Most azonban előkerült a halála előtti naplóbejegyzés.

Erzsébet királynő halála máig felfoghatatlan

Erzsébet királynő számára a szokások szentek voltak. 96 éves korában is fontos volt neki, hogy ami a rutin tevékenységei közé tartozott, azt idős korában is megtegye. A naplóírás is ilyen volt. Erzsébet jól és pontosan dokumentálta a naplójában, hogy mikor mi történt az életében. Most pedig egy olyan bejegyzés került a napvilágra, amely két nappal a tragikus halála előtt íródott. Ez állt benne:

Edward eljött hozzám

- írta a királynő tömören.

Egyszer Erzsébet arról nyilatkozott, hogy a beszélgetésekről és az érzelmi világáról nincs ideje írni a naplójába, ezért kizárólag tényszerű dolgokat rögzít. Bejegyzésében Edward Youngra utalt, aki a titkára volt, és aki hivatalos teendői ügyintézésében segítette. Ez volt tehát az utolsó bejegyzése. Az ezt követő napon ágyban maradt, majd családja körében, a Balmoral kastélyban elhunyt - írja a Mirror.