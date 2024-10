Kitálalt a királyi család tagja: ezt senki sem gondolta II. Erzsébetről

A britek kedvelt, korábbi rögbijátékosa, Mike Tindall 2011-ben házasodott be az uralkodócsaládba: ekkor vette el ugyanis II. Erzsébet egyik unokáját, Anna hercegné lányát, Zarát. A volt sportoló most úgy döntött, lerántja a leplet arról, milyen is a világ egyik legismertebb és legnagyobb hatalmú családjába tartozni. Még ha nem is csörgedezik királyi vér az ereiben, megtapasztalhatta, milyen az élet a Buckingham-palota falain belül. Kétségtelen: sokan szeretnék tudni, hogy telnek a hétköznapok, ugyanis a kívülállóknak eléggé homályos – és Mike szerint alapvetően téves – elképzelése van minderről.

Mike Tindall azt is elárulta, milyen volt a négy fal közt II. Erzsébet királynő Fotó: AFP

Mike The Good, The Bad and The Rugby – Unleashed című önéletrajzi könyvében egy egész fejezetet szentelt a brit királyi családnak. Ebben arról ír: sokszor megkérdezték tőle az évek folyamán, viselkedett-e II. Erzsébet valaha úgy, mint egy hétköznapi ember. A válasz pedig: igen.

Az élete nem a Downton Abbey egy epizódja volt hosszú asztaloknál elköltött étkezésekkel, ahová mindenki a legszebb ruháját vette fel. Zara és én gyakran néztük vele együtt a lóversenyt a tévében, mint ahogy egész biztosan más is tette azt a nagymamájával. Az étkezések is hétköznapiak voltak, kiváltképp Skóciában, ahol gyakran piknikezett is a család

– magyarázta.

Azt is elárulta: semmiféle beilleszkedési problémája nem volt.

– Akár hiszed, akár nem, könnyű volt számomra beházasodni a királyi családba. Kedvesek voltak velem és én is velük. Ez ennyire egyszerű – idézi a Mirror az exsportoló szavait. A férfi láthatóan gyökeresen ellentétes dolgokat tapasztalt, mint Meghan Markle, aki pár év után szó szerint elmenekült férjével együtt nem csak a családtól, de az országból is.