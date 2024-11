Tóth Gabi amazonként harcol szombaton is a Dancing with the Stars élő műsorában. Az énekesnőt ezúttal kislánya, Hannaróza is elkísért stúdióba, ahol saját dalára énekelve táncolt szerelmével, Papp Máté Bencével. A produkció után ismét jöhetett a megszokott "szócsata" a zsűrivel, Gabi el is sírta magát.

Tóth Gabit Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető nyugtatta Fotó: Bánkúti Sándor

Amit azonban kevesne láthattak, a színfalak mögött elcsattant egy csók Gabi és párja között.