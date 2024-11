Beteg kisfiúért fogott össze Curtis és Krausz Gábor

Mirkó, egy 9 éves, mosolygós, imádnivaló kisfiú, aki Duchenne-féle izomsorvadással küzd. Három éve derült ki a betegsége, és az őt egyedül nevelő édesanyja azóta mindent megtesz, hogy segítse a gyógyulását. A Duchenne izomsorvadás egy genetikai betegség, Mirkónál a 55-ös exon hibája áll fenn, ami sajnos az izmok idő előtti sorvadásával jár. Ez a betegség gyógyíthatatlan, nincs rá semmilyen gyógyszer. Az idő előrehaladtával a kisfiú izomzata leépül: először a vázizomzat, később pedig a légzőizmok és a szívizom is érintetté válik. 10-11 éves korára kerekesszékbe kényszerül, és 14-16 éves korában légzéssegítőre lesz szüksége, aztán a szívizom következik. Ez azt is jelentheti, hogy a húszas évei elején elveszíti őt a családja.

Mirkónak szteroidot kell szednie, amelynek nagyon sok mellékhatása van, mint például a növekedés visszafogása, csontritkulás, szemproblémák (pl. zöldhályog), és további szervi problémák. Mindezek ellenére ezen betegség tünetein átmenetileg segítenek, szinten tartják azt, így egyszersmind elengedhetetlenek is. Gyógytornára, úszásra és rehabilitációra jár a kisfiú, hogy lassítsák a leépülés folyamatát, de többet nem tehet érte az édesanyja.

A legjobb rehabilitációkért Budapestre vagy Pécsre kell utazniuk, Szegedről, ahol élnek. Két éve a génterápiás lehetőségeket és az exonskipingeket kutatják, mert ez reményt jelenthet Mirkó számára. Az édesanya folyamatosan keresi az interneten a lehetőségeket, próbáltak kísérletekben is részt venni, de sikertelenül. Aztán rátaláltak az Elevidys nevű génterápiára, ami az egyetlen lehetőség a kisfiú számára, hogy teljes életet élhessen, és meggyógyuljon. Ennek a génterápiának az ára, Dubaiban 2.901.907 dollár, ami átszámolva mintegy 1.1 milliárd forint. Ezt a kezelést minél hamarabb meg kellene, hogy kapja Mirkó, mert ezt csak járóképes gyerekeknél lehetséges alkalmazni. A kisfiú 9 éves, pár hónap múlva már nem biztos, hogy fog tudni járni. Ezért lenne nagyon fontos, hogy minél hamarabb megkapja a kezelést. És nyilván, a hatékonyság szempontjából is. Emellett van egy új szteroid, aminek nincs olyan sok mellékhatása, mint a mostaninak, ezért azt is minél hamarabb le kellene cserélni.

De, nyilván a legfontosabb a génterápia. Édesanyja tavasszal már kérte az emberek segítségét, leginkább helyben, Szegeden, aminek a híre az országos médiumokba is eljutott. Bár nagyon sokan segítettek, a szükséges összegnek csak a töredéke gyűlt össze az alapítvány számláján, az idő pedig sürget, mert lehet, hogy félév múlva már nem lesz lehetősége megkapni a génterápiát, ha elveszti a mozgásra való képességét.

Egy magyar kisfiú, aki ugyanezen betegségben szenved, megkapta Dubaiban a génkezelést, mert az emberek összefogásával összegyűlt a pénz a kezelésre. Mirkó szülei is ezért imádkoznak, ebben bíznak.