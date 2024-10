„Imádtam, de ennyi volt!” - drámai bejelentést tett Mikes Anna

Mint az ismert, elindult a Dancing with the Stars legújabb évada. Sőt, már megvan az első kieső is, nem más mint a Kamarás Norbert-Sebesi Daniella páros.

Mikes Anna elárulta, miért nem vállalta a Dancing legújabb évadát Fotó: Bors

A meglepetések pedig nem csak a műsor alatt, de már az ötödik évad indulásának bejelentésekor is megtörténtek, amikor kiderült, hogy Mikes Anna, ezúttal nem lép parkettre. Ezután pedig azonnal elkezdődtek a találgatások, hogy a profi táncos vajon miért döntött így.

Mikes Anna most először és lehet, hogy utoljára a TV2 stábjának beszélt arról, hogy miért és hogyan hozta meg ezt a döntést.

Egy olyan masszív négy év volt, ami hozzá tett az életemhez. Most így utólag biztos, hogy bántam volna, ha az első felkérést nem vállalom el. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat hezitáltam. Úgy győzködtek, hogy "Anna, vállald el az első évadot" és biztos, hogy jó lesz. Egyébként ilyen vagyok, hogy nagyon gondolkozom egy-egy kérdésen, mert tudom, hogy az befolyásolhatja az életemet

- mesélte a profi táncosnő, majd így folytatta:

− Ez egy jól megfontolt, meggondolt döntés volt, úgyhogy mivel én hoztam meg ezt a döntést, hogy azt választom, nem szerepelek idén a műsorban, ezért ez nem érint engem rosszul. Biztos, hogy furcsa lesz, amikor majd belenézek vagy nézem, hogyha otthon leszek egy ilyen hétvégén, hiszen mégiscsak 4 éven keresztül az életem része volt és nagyon-nagyon szép emlékeket adott hozzá az életemhez és nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, nagyon sok barátság született és ez egy nagyon jó periódusa volt az életemnek - tette hozzá.