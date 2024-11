Ördög Nóra megmutatta, hogy készült a Dancing with the Stars-ra

Ördög Nóra időről időre beavatja követőit a magánéletébe, Nánázsia nevű vlogjukban például az Ázsia Expressz fogatási munkálatait is láthattuk, sőt a helyszín körülményeiről és ottani szokásokról is folyamatosan beszámolt, amiért odáig vannak a rajongók. A Dancing with the Stars-ban tíz híresség vállalkozik arra, hogy megmutassa tánctudását profi partnere oldalán, amely mindig is nézettségi rekordokat döntött, a szombati, halottak napi adás azonban mindent felülmúlt.

Ördög Nóra a Dancing with the Stars elődöntőjében is bámulatosan nézett ki (Fotó: Ladóczki Balázs)

Halloweeni különkiadás

November másodikán a táncok és zenék tematikáját is értelemszerűen az amerikai ünnepnap adta, így a táncosok fergeteges produkciókkal készültek. Ördög Nóra zöld színű ruhája teljesen lenyűgözte a közönséget, ám ehhez a megjelenéshez azért előzmények is hozzátartoztak. A csinos műsorvezető videóban mutatta meg, hogy nézett ki az ominózus nap és hogyan készült a szombati adásra. A reggelt először is kávéval indította, majd a gyerekeivel töltötte, amire rengeteg munkája miatt nem mindig van lehetősége, vagy nem akkor, amikor szeretné. Nem maradhatott el a tökfaragás sem, Mici horgolt, majd egy harmonikusan eltöltött családi nap és egy kellemes fürdő után Nóri elindult a stúdióba. A felvételeken megmutatta, hogy néz ki az öltözője, hogy sminkkel kezdenek, és csak utána jön a frizura.

A nézők az élő adás alatt természetesen nem láthatják, de Nórit ezúttal a gyerekek is elkísérték, akik ez idő alatt a közönség soraiban és az öltözőben töltötték az idejüket. Nóri férje, Nánási Pál ezúttal nem szerepelt a videóban, vélhetően tehát nem volt velük. Érdekesség egyébként, hogy a színpad átrendezése sokszor olyankor történik, amikor egy-egy táncos értékelése zajlik, a kameraállásoknak és mikrofon beállításoknak köszönhetően azonban ebből a tévénézők ebből semmit sem érzékelnek.

Annyi bizonyos, hogy a táncosok most szombaton is hatalmas show-val készülnek, nem érdemes lemaradni róla!