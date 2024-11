Ajaj! Nehézségekről vallott a Dancing with the Stars nagy esélyese

Múlt hétvégén elindult a TV2 várva-várt showműsora, a Dancing with the Stars 5. évada. Ördög Nóra szerint a műsor történetének legerősebb mezőnye állt össze, és a zsűri az első táncot látva azt gondolja, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa a döntőig juthat. A jó produkcióért megszenvedtek, szó szerint is, erről vallott a Borsnak a fiatal énekesnő.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci gond nélkül továbbjutott a Dancing with the Stars 5. évadának első show-jából (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Dancing with the Stars esélyese: „Sebbel-vérrel, lila-zöld foltokkal jár”

– A maximalizmusom nem engedné, hogy elbízzam magam a zsűri pozitív szavaitól, persze nagyon jól esett. Amint lejöttünk a parkettről, már elkezdtem kielemezni magam, hogy mit kellett volna másképp meg jobban csinálni – árulta el Luca a Borsnak, Berci pedig hozzátette: már másnap folytatták a próbákat a következő adásra.

– Luca fáradhatatlan, egyszer sem panaszkodik, hogy fáj ez, fáj az. Kettőnk közül inkább én vagyok, aki a próbákon kér öt perc pihenőt – ismerte el a profi táncos.

Fájdalom pedig tényleg volt… Luca az eredményhirdetés után le is kapta a kényelmetlen cipőt.

– A magassarkú nálam egy érdekes kérdés… Megszenvedtem vele, most is nagyon fáj a lábam, de megtanultam benne járni, futni, ki kellett tapasztalni a jó technikát. Hosszú út volt és fájdalmas! Sokan nem látnak emögé, hogy a táncprodukciókra mennyit is készül minden páros, és ez nemcsak a gyakorlást jelenti: sok fájdalommal jár, álmatlan éjszakával, sebbel-vérrel, lila-zöld foltokkal. A táncukban fontos szerepe volt egy asztalnak, na amikor arra le kellett borulnom, az néha durván sikeredett, vannak is foltok a térdemen, sípcsontomon. A végeredmény könnyednek tűnik a tévében, de emögött komoly munka van.

A könnyednek tűnő produkció mögött kemény munka és fájdalom is van (Fotó: Bánkúti Sándor)

– Az emelésekben is mindig benne van, hogy meghúzódik, megfájdul az ember oldala, lába, bordája… De nagyon figyelünk egymásra, és mindig bemelegítünk, hogy az ilyesmit elkerüljük – tette hozzá Berci, aki a Dancing with the Stars első és harmadik évadának is győztese volt akkori sztárpárjaival, Gelencsér Timivel és Csobot Adéllal.