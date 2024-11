Mennyire emlékszel a Dancing with the Stars előző évadaira? - Kvíz

Múlt héten elstartolt a TV2 nagy sikerű táncos műsora, a Dancing with the Stars ötödik évada. Ahogyan eddig is, most is gyönyörű ruhákban, a legjobb zenékre ropják a hírességek és a táncpartnereik, bámulatos díszletek közepette. Az idei évadban tánccipőt húzott Kucsera Gábor, Hosszú Katinka, Tóth Gabi, Szabó Zsófi, PSG Ogli, Whisper Ton, Mihályfi Luca, Törőcsik Franciska és Vomberg Frigyes. Az első adásban pedig Kamarás Norbert búcsúzott.

A Dancing with the Stars első évada 2020-ban indult (Fotó: TV2)

A Dancing with the Stars legjobb pillanatai

Sokan már most azt tippelgetik, hogy vajon ki lesz az, aki idén a magasba emelheti a győztesnek járó trófeát. Mi azonban nem szeretnénk ennyire előrefutni a jövőbe, hanem inkább visszatekintenénk a múltba, ugyanis nem szabad elfeledkeznünk az eddigi négy csodálatos évadról! Ezért összeállítottunk egy kvízt, amelynek segítségével nem csak felidézheted a legemlékezetesebb pillanatokat, hanem még a tudásodat is tesztelheted!