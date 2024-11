Különösen fájó ByeAlexnek a gyász: "nem igazán hiszek a túlvilágban, mennyben, pokolban, meg lélekben"

Egy szülő elvesztése soha nem egyszerű, és mindig fájdalmas. Édesanyánk és édesapánk elvesztése szörnyű sebet üt bennünk, amely nem gyógyul be soha. Ezt ByeAlex is tudja, és megható posztban üzent neki:

- Apám ma lenne hatvanhárom éves. tíz éve valamikor ilyenkor, november első napjaiban jelent meg a a kisregényem, az özséb. akkor posztolta is, hogy büszke rám, habár ezt szóban életemben nem hallottam tőle. tíz éve ilyenkor, november első napjaiban, tizedikén vitte el a szíve. előjele nem volt. sosem panaszkodott rá. gyorsan történt. Makacs, konok férfi volt. az érzelmekkel - öregesen szólva - hadilábon állt. becsületesen dolgozott, sosem hazudott, szerette a zenét, és anyámat, akivel harminckét évig éltek együtt jóban is, rosszban is. minden nap, az utolsóig, sokat beszélgettek, nevettek. mert amúgy apám humoros faszi volt.

bármennyire is nem akartam, sok mindenben hasonlítok rá.