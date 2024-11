„35 év van köztünk, ez nem titok, de…” – a boldog házasság titkáról vallott a Séfek Séfe Balogh Tamásnéja

Balogh Tamásné Esztert a Séfek Séfe 6. évadában ismerték meg a nézők, ahol egyedi, szókimondó stílusával és mára szállóigévé vált mondataival sokan megkedvelték. Az amatőr szakács azóta valódi TikTok sztár lett és rengeteg rajongóra tett szert, akik a főzés és újabbnál újabb kreatív projektjei mellett a házasságára is nagyon kíváncsiak. Nem is csoda ugyanis Eszter még a műsorban elárulta, hogy Balogh Tamás 35 évvel idősebb nála, ennek ellenére nagyon jól működik a kapcsolatuk, amihez sokan szeretnének receptet. A TV2 új sztárja most lapunknak mesélt a titkukról.

A Séfek Séfe sztárja elárulta mi a boldog házasság titka (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

A Séfek Séfe versenyzője elmondta, hogy a mindennapokban biztosításokkal foglalkozik és férjét is ennek kapcsán ismerte meg évekkel ezelőtt, amiből hamar szerelem szövődött:

2019-ben ismerkedtünk meg, amikor biztosítást kötöttem Tamásnak. Az első randin kávézni mentünk Szentendrére, azóta pedig már 5 éve együtt vagyunk és össze is házasodtunk. Viszont lánykérés nem volt, csak egyszerűen megbeszéltük, hogy összeházasodunk és azóta is nagyon szeretjük egymást. Rengeteg időt töltünk együtt, szoktunk utazni, kirándulni, mindig kitalálunk valami programot. Számomra a kutyáimnál és a férjemnél nincs fontosabb.

Persze, ami a legtöbb követőjét érdekli az a közöttük lévő korkülönbség, és hogy minek köszönhető, hogy ennyire kiegyensúlyozott a kapcsolatuk.

35 év van köztünk, ez nem titok, de minden a megértésen múlik. Nálunk ez nagyon jól működik szerencsére, mert mindenben megértjük egymást

– árulta el, bár szerinte ezen kívül erre nincs igazi recept. A kölcsönös szeretet és tisztelet pedig nem titok, hogy elengedhetetlen.

– A covid alatt sajnos nagyon sokan elváltak és sokaknak az életét megkeserítette, de mi akkor is együtt maradtunk, és nagyon megerősödött a kapcsolatunk – tette még hozzá.

Balogh Tamásné férje mellett érzi a legjobban magát

Az is kiderült, hogy a házaspárban nagyon sok a közös, hiszen imádnak utazni és kirándulni. Sőt, még a szülinapokat is így ünneplik, amiért Eszter minden évben nagyon keményen dolgozik. Szabadságot is szinte csak ebben a decemberi-januári időszakban vesz ki, így természetesen nagyon büszke rá, hogy ezeket az utakat ő maga tudja finanszírozni. Most elárulta mit tervez a következő kerek érvfordulóra: