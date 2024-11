A Séfek Séfe győztese: Leginkább saját magamon kellett felülkerekednem

A Séfek Séfe győztese idén is Vomberg Frigyes csapatából került ki (Fotó: TV2)

Bors: Milyen volt Vomberg Frigyes csapatában lenni?

Sz.Sz.: Ez egy érdekes dolog, mert amikor megtudtam, hogy benne leszek a műsorban, akkor egyértelműen Fricihez szerettem volna kerülni. Szerintem ő az egyik legjobb szakács az országban, viszont az első találkozásnál rossz napja lehetett, mert nagyon megijedtem tőle. Ekkor úgy éreztem, hogy inkább Krausz Gáborral dolgoznék. Amikor megkaptam a séfkabátot, aznap pont piros cipőben és piros pulóverben mentem a forgatásra, sokszor hordok pirosat, ez az én színem. Véletlen egybeesés volt, de örülök, hogy így alakult, mert Frici nagyon jól tudott irányítani és nekem ez nagyon kellett. Én valahogy csak olyan emberrel tudok alázatos lenni, akiről tudom, hogy mérföldekkel jobb nálam és jól dolgozni is csak ilyen ember felügyelete alatt tudok. Nagyon erős, karakán személyiségem van, vezető egyéniségnek tartom magam, így ha egy kicsit is azt érzem, hogy másképp csinálnék valamit, akkor lázadok. Ez nem mindenkinek tetszik, de Frici mellett nagyon jó volt dolgozni.

Bors: Ki az, akit nem bírtál?

Sz.Sz.: Nincs ilyen, bár nyilván voltak konfliktusok, de az általában egy adott szituációnak szólt, nem pedig a személynek. Gondolok itt Doriánra, szerintem ő egy gyenge versenyző volt, aminek többször hangot is adtam, mert nem mindig teljesített úgy, ahogy a verseny megkövetelte volna. De kedvelem őt, mint embert, a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Az emberek nyilván hibáznak, de fontosnak tartom, hogy tudjuk elismerni és kijavítani a hibáinkat, ami nála nem mindig sikerült.

Bors: Mit kezdesz a tízmilliós nyereménnyel?

Sz.Sz.: Eredetileg egy saját street food-dal szerettem volna visszatérni, de úgy alakult, hogy ez azóta már megvalósult saját erőforrásból, így a nyereményt egyrészt üzleti célokra szeretném fordítani. Másrészt jótékonykodni is szeretnék, már tervben is van egy jótékonysági főzés, ahol rászoruló családoknak főzünk majd. Szeretném kiegyenlíteni a karmámat és egyébként is nagyon szeretek segíteni az embereknek. A szakmai továbbképzést már nagyon várom, óriási lehetőség nekem, ráadásul, többször is jártam már Franciaországban, de mindig csak átutazóban voltam, nem láttam igazán, szeretném ezúttal jobban megnézni.