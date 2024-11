Kitálalt a Séfek Séfe versenyzője: ilyen valójában a kék csapat

Nekem a legunszimpatikusabb szereplő Edina, de ez a versenyben is nap mint nap megmutatkozik, mert sok a konfliktus közöttünk. Ő egyáltalán nem fogadott szívélyesen, amikor átkerültem a csapatba, de én nem is neki szeretnék megfelelni, hanem a séfemnek, Wolf Andrásnak, aki azt is mondta, hogy meg van velem elégedve. Akkor látszott is Edina arcán, hogy igencsak beégett