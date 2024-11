Andrei Mangra miatt vésztervvel készül a TV2 és Szabó Zsófi a Dancing with the Stars-ra

Mint azt korábban a Bors is megírta, Andrei Mangra verekedésbe keveredett csütörtök este, és lapinformációk szerint komoly sérüléseket, köztük fejsérülést szenvedett. A romániai születésű táncos alig 24 óra múlva vélhetően nem léphet a TV2 színpadára, így egy sürgős megoldás kellett, hogy Szabó Zsófi szombaton folytathassa a Dancing with the Stars-t.

Szabó Zsófi beugró partnerrel készül a holnapi élő műsorra (Fotó: TV2 / HOT MAGAZIN)

Szabó Zsófi nem áll le

A Borsnak egy neve elhallgatását kérő stábtag elárulta, hogy Szabó Zsófi Andrei Mangra helyett már egy másik táncossal készül. A csatorna több vésztervvel is készül annak függvényében, hogy Andrei milyen szinten érintett a rendőrségi ügyben. Sérüléséről, illetve annak komolyságáról egyelőre nincsenek pontos információk, egyelőre biztosat nem árultak el a táncos állapotáról. Az azonban bizonyos, hogy Zsófi versenyének ezzel nincs vége, beugrós táncpartnerével már gőzerővel készülnek a holnapi adásra. Bár Zsófi a műsor előtt még azon aggódott, hogy nem lesz elég népes rajongótábora ahhoz, hogy versenyben maradjon, a szavazás és a zsűri visszajelzése erre bőven rácáfolt.

A múlt heti családi produkcióhoz Zsófi unokahúgát, Annát választotta, amely után Anna elárulta, hogy Zsófi a hétköznapokban sokkal viccesebb, mint amit mutat magából. Ezek alapján reméljük, hogy Zsófi lélekjelenlétét nem törik meg a táncpartnerével történtek, és magabiztosan, emelt fővel lép majd színpadra. Ezen a héten legendás videoklipek tematikájával készülnek a táncos showműsorban, amelyről ezúttal is sejteni lehet, hogy ismét nagyon látványos és színvonalas lesz.