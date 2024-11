Mindennek vége? Behívatta a TV2 Andrei Mangrát

Továbbra sem született döntés a romániai táncos ügyében, akit múlt héten a saját lakásában vertek meg. Andrei Mangrát úgy tudjuk, most behívatta az őt a Dancing with the Stars műsorban foglalkoztató TV2. Hogy Szabó Zsófi botrányba keveredett párja folytathatja-e tovább a szereplést a táncos show-ban, vagy búcsúznia kell, az hamarosan végleg eldől.

Andrei Mangra sorsa egyelőre kérdéses Fotó: Bors

Andrei Mangrát behívták a TV2-be

Úgy tudjuk, megbeszélésre hívta be a kereskedelmi csatorna a profi táncost, akit a balhé után másfél napig nem értek el. Andrei Mangra nem csak a másnapi Mokkában nem jelent meg, a táncpróbán is hiába várta Szabó Zsófi, aki kétségbeesve hívogatta partnerét, nagyon aggódott érte. De nem csak ő, hanem senki nem tudott semmit az eltűnt férfiról, senkinek nem vette fel a telefont és ő sem hívott fel senkit. Mint ahogy azt Bors megírta: Andrei viselkedésével, eltűnésével veszélybe sodorta a Dancing with the Stars szombati adását, amiben nem csak a versenyzők és a zsűri, de egy rengeteg embert magába foglaló stáb is dolgozik hétről-hétre.

Múlt hét szombaton végül idegőrlő órák után tudta meg Szabó Zsófi is, hogy nem vele, hanem Suti Andrással táncol majd, ő ugrik be Mangra helyére. De, hogy mi lesz a botrányba keveredett profi táncos sorsa, az többek közt azon is múlik, hogy milyen szerepe volt a verekedésben, ellene indít-e eljárást a rendőrség. Eddig azt tudjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Ha a táncos füle mögött vaj van, akkor távoznia kell a produkciótól, a Dancing with the Stars nem erről szól. A TV2-nek a kárenyhítés mellett egy másik problémával is szembe kellett néznie: vajon a botrány mennyire vet rossz fényt a produkcióra? A szerződések világosan kimondják, hogy a szereplőknek kerülniük kell minden olyan helyzetet, ami a műsor hírnevét veszélyeztetheti.