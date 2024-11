„Nem vagyok jól” – Szabó Zsófi megtörte a csendet Andrei Mangra ügyével kapcsolatban

Andrei Mangra Szabó Zsófival szállt versenybe a Dancing with the Stars 5. évadában és a műsor nagy esélyesei voltak, egészen múlt hét péntekig, amikor a táncos sem a Mokkában, sem pedig a táncpróbákon nem jelent meg. Azóta kiderült, hogy Andrei csütörtök este egy belvárosi lakásban tartózkodott, ahol egy bulit tartottak, ami annyira elfajult, hogy verekedés tört ki. A szomszédok hívták a rendőröket, akik kábítószer birtoklás ügyében is eljárást indítottak. A TV2 sztárját és egy másik férfit pedig kórházba kellett szállítani. Szabó Zsófi a hírek után teljesen összeomlott és az is kérdéses volt, hogyan tudja folytatni a Dancing with the Stars-t.

Teljesen összeomlott Szabó Zsófi Andrei Mangra miatt / Fotó: Szabolcs László

Mangra helyére a korábban Hosszú Katinka párjaként már kiesett Suti András ugrott be és nem csak eltáncolta Zsófival a már betanult koreográfiát, de igyekezett lelkileg is támogatni a színésznőt. Abban a kérdésben, hogy mi lesz a pár sorsa és Andrei visszatérhet-e, vagy pedig Zsófi új párt kap, egyelőre nem hozott döntést a TV2, de a Mokka műsorvezetőjét nagyon megterhelik az elmúlt napok eseményei.

– Andrei-el reggeltől estig együtt voltunk a táncteremben, amikor vége van a próbának hazaviszem, a kocsiban is beszélgetünk, együtt eszünk. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag minden percemet vele töltöttem, amíg a kisfiam iskolában volt. És nyilván emiatt megviselnek a történtek – mondta a Dancing with the Stars 4. showja után.

Nem vagyok jól. Lelkileg nagyon összezuhantam és bárcsak akkor táncoltunk volna Andrissal, amikor tényleg jól vagyok, mert így szerintem nagyobb kihívás volt neki az, hogy felvidítson, mint a tánc

– vallotta még be a Tények Plusz kamerái előtt.

Suti Andrisnak sem volt egyszerű Andrei Mangra helyére lépni

Hosszú Katinka korábbi párja vészmegoldásként lépett Andrei helyére, ám arról egyelőre nem nyilatkozott a csatorna, hogy a továbbiakban kinek az oldalán láthatjuk Szabó Zsófit. Ennek ellenére Andris igyekezett mindent megtenni, hogy mindössze fél nap alatt megadja a színésznőnek azt a bizalmat és biztonságérzetet, amire a korábbi partnerének hónapjai voltak.

Nyilván nekünk profiknak a koreográfia betanulása nem olyan nehéz feladat. A nehézség inkább az, hogy Zsófi hozzászokott már egy táncpartnerhez, akivel biztonságban érezte magát és nem egyszerű ugyanezt a biztonságot megadni neki

– árulta el a lelkiismeretes táncos.