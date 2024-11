@borsonline

Míg eleinte arról szóltak a hírek, hogy Andrei Mangra bérelt lakásában egy agresszív támadás áldozata lett, az azóta eltelt időben sokat árnyalta a történet képét néhány információ, ami feltételezi, hogy a Dancing with the Stars azóta parkolópályára tett sztárja nem volt teljesen vétlen a verekedésben, melynek során egy kés is előkerült a belvárosi bérleményben. Kiderült ugyanis, hogy nem csak súlyos testi sértés kísérletével gyanúsított személy ellen indult eljárás, hiszen lapinformációk szerint a sértett, Andrei Mangra szervezetében is állítólag drogot találtak. Ha pedig az erről szóló sajtóhírek beigazolódnak, a táncos is komoly bajba kerülhet. Ugyanakkor Andrei nem csupán a TV2-nél lett kegyvesztett, de a rajongói is egyre inkább úgy vélik, hogy a Szabó Zsófit cserben hagyó profi táncos nem feltétlenül szolgál rá a szeretetükre és a bizalmukra. Egyikük meg is kereste lapunkat, miután a most történt események felidéztek benne egy hónap eleji eseményt, melynek szem- és fültanúja volt.

Andrei Mangra elég nagy botrányba keveredett Fotó: Máté Krisztián

Andrei Mangra konfliktusba került a vevőkkel és a biztonsági őrrel is

– Sokakat meglepett, hogy Andrei Mangra egy ilyen méltatlan verekedésbe és drogbalhéba keveredett és bevallom, első olvasatra magam sem hittem, hogy ez a kedvesnek és tisztelettudónak tűnő fiú ilyesmiben lehet érintett, de aztán eszembe jutott, hogy éppen nemrég futottam vele össze egy budapesti éjjel nappali boltban, ahol balhézott az eladókkal és konfliktusba került a vevőkkel és a biztonsági őrrel is, és össze is állt bennem a kép.

Vagyis kicsit sem vagyok biztos abban, hogy ez a fiú nem ludas abban, ami most történt vele

– kezdte lapunknak olvasónk, majd részletesen beszámolt a számára is kellemetlen találkozásról, melynek során szintén Andrei Mangra húzta a rövidebbet.

Andrei Mangrát a biztonsági őr kísérte vissza az üzletbe Fotó: archív (képünk illusztráció)

Andrei Mangra egyre hangosabban méltatlankodott

– Amikor beléptem az üzletbe, azonnal megláttam a táncos fiút és bevallom, el is gondolkodtam azon, hogy megszólítom és kérek tőle egy autogramot. Ezt végül nem tettem meg, mert észrevettem, hogy elég feszült. Az futott át az agyamon, hogy biztos táncpróbáról jöhetett és fáradt lehet, de a most történtek tükrében már nem vagyok biztos benne, hogy a kimerültségtől toporgott úgy egyhelyben, mint az a bizonyos galamb, amelyik épp a dolgát végzi. Persze a sor tényleg nagy volt és való igaz, hogy egyetlen pénztáros igyekezett mindenkit kiszolgálni a késő esti nagy forgalomban, de rajta kívül mindenki más türelmesen várt a sorára. Ő pedig morgolódott és végül egyre hangosabban jelezte, hogy neki sietnie kellene – idézte fel a történteket informátorunk, aki már épp arra készült, hogy csendre inti az ismert táncost, amikor egy férfi vásárló megelőzte.