Ha egy szóval kellene összefoglalni, hogyan vágott neki Vomberg Frigyes és partnere, Südi Iringó a Dancing with the Stars műsorának, akkor az a „fegyelem” lenne. Azon túl, hogy a felkészülésre is kevesebb idejük volt, mint a többi párosnak, a séf korábban nem volt a parkett ördöge, így rengeteg munkát, energiát kellett beletennie a próbákba.

Vomberg Frigyes és Südi Iringó mellett Frigyes fia is fellépett velük egy adásban – Fotó: TV2 / hot! magazin

– Sosem jártam például tánciskolába. A kislányommal persze táncoltam a szalagavatóján, de a múltamban talán csak a fiatalkori bulizás állt közel a tánchoz – árulta el a Séfek Séfe csapatvezetője a hot! magazinnak.

Iringó is tart családanyáknak táncórákat, így adja magát a kérdés: Frigyes felesége vajon sosem csábította el a férjét egy átmulatós éjszakára?

Nem járunk táncolni a feleségemmel. Úgy alakult, hogy a párom nem szeret táncolni, így én magam sem tettem. De a műsor után lehet, hogy ezen változtatunk majd

– mondta mosolyogva a séf.

Vomberg Frigyes számára a Dancing with the Stars nehéz terep

A konyha és mára már a Séfek Séfe stúdiója is Vomberg Frigyes igazi terepe, ahol otthon érzi magát. Pedig sok mindenre nyitott, hiszen írt már könyvet – szigorúan nem szakács-, hanem a szakácsokról szóló könyvet –, és imád motorozni is. Ám a tánc számára most idegen pálya volt, és kellő alázattal állt a táncparkettre, emiatt még a fakanalat is egy kicsit félretette.

– Megpróbálok erőt venni magamon, és kilépni a komfortzónámból. Ez egy idegen világ, amiben Iringó vezet engem. Igyekszem erre összpontosítani, ha egyszer van egy ilyen „megbízatás”, egy ilyen lehetőség. A testem nem engedi, hogy mindennel foglalkozzak napi 16-18 órában, így most a táncra fókuszálok, hogy minél többet tudjak kihozni magamból – árulta el Vomberg Frigyes a Dancing with the Stars versenyzője.

A szakácskabátot olykor bőrdzsekire cseréli (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Vomberg Frigyes és Südi Iringó néha kritikát is kapott

Általában ő az, aki irányít, és véleményezi mások munkáját. Azt is vallja, hogy amint a szakácskabátot felhúzta valaki, onnantól teljesíteni kell. Most fordult a kocka, hiszen az ő mozdulatait leste árgus szemekkel a zsűri – és nem rejtette véka alá a véleményét.