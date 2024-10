Zalatnay Cini könnyekig hatódott: csoda, amit az autista Vikiből kiváltott dala

Zalatnay Cini közösségi felületein néhány napja jelent meg egy beszédes fénykép, amelyen az énekesnő látható, amint egy fiatal lány a vállára hajtja a fejét. Nem is lenne ebben a jelenetben semmi különös, ha Viki ezt a mozdulatot rendszeresen megtenné, mondjuk a barátaival, vagy akár egy-egy családtagjával. A fiatal lány azonban fél az emberi érintéstől, hiszen autizmussal éli az életét, amit ráadásul egy rendhagyó tünet kísér. Viki ugyanis nem látássérült, mégis „sötétben” tölti a mindennapjait. Ezzel az énekesnő is csak a klipforgatáson szembesült, amikor a lány mellé ült, majd a vállárra hajtotta a fejét, amivel alaposan meglepte a szüleit és a szakembereket is. Hiszen a fiatal lány „maga választotta” a vakságát, amivel párhuzamosan fejlődött az érintéstől, a közelségtől való félelme is.

Viki azonnal megnyugodott, amint Zalatnay Cini vállára hajtotta a fejét (Fotó: Facebook)

Zalatnay Cini érezte, hogy a lány bizonytalan és feszült

– Néhány napja kaptam egy levelet az AutizMuzsika kórus vezetőjétől, aki elküldte nekem a fényképet, ami egy igazán különleges pillanatot örökített meg, bár erről akkor még fogalmam sem volt. Kiderült ugyanis, hogy Viki, aki a vállamra hajtotta a fejét, évek óta nem nyitotta ki a szemét. Hogy ennek mi a pontos oka, azt nem lehet tudni, hiszen nincs semmilyen szervi tünete. Amikor mellém ült, éreztem, hogy bizonytalan és feszült, ezért a fülébe súgtam, hogy hajtsa a fejét a vállamra.

Később a szülei elárulták nekem, hogy maguk is alig akartak hinni a szemüknek, hiszen Viki, éppen az állapota miatt fél az érintéstől, de ő maga mondta el nekik, hogy tőlem egy cseppet sem tartott.

Azzal, hogy kizárja a világ látványát, sokkal szenzitívebben reagál a belső dolgokra, és azt mondta a szüleinek, hogy nagyon megnyugtató volt számára a közelségem. Számomra pedig megtisztelő az a bizalom, amit Vikitől és persze a kórus többi tagjától kaptam – fogalmazott a Borsnak Zalatnay Cini, akinek egy korábbi posztjából az is kiderül, hogy egy igazán nemes törekvés mellé állt azzal, hogy az autista fiatalokkal együtt új klipet forgattak a Mindig kell egy barát című slágeréhez.