Sztárban Sztár: Zalatnay Cini az utolsó percben segített Tóth Gabinak

Zalatnay Cini rendszeresen nézi a Sztárban Sztár adásait, hiszen volt már rá példa, hogy egy-egy versenyző az ő bőrébe bújva állt színpadra és persze zenei csemegeként is tekint a TV2 sikerműsorára. Így esett, hogy most szombaton is a képernyő előtt ült, amikor meghallotta, hogy a Sztárban Sztár All Stars aktuális adásában Tóth Gabi igyekszik őt megszemélyesíteni az egyik örökzöld, szerelmes dalát megidézve. Zalatnay Cini ekkor azonnal a telefonja után nyúlt…

Első ránézésre nem könnyű megmondani, hogy melyik képen énekel Tóth Gabi és melyiken Zalatnay Cini (Fotó: TV2/MTVA)

„Cini, a k*rva életbe, de jó, hogy hívtál!”

– Amikor meghallottam, hogy egy ifjúkori, érzelmes, szerelmes dalommal lép színpadra Tóth Gabi, először arra gondoltam, hogy biztosan a Fák, virágok, fények című dalomat énekli majd. Át is futott az agyamon, hogy ez hatalmas vállalás lesz, hiszen az egyik legnehezebb nótám.

Még biccentettem is, hogy ha valaki, akkor ő biztosan meg tudja ugrani.

– Ennek ellenére arra jutottam, hogy megpróbálom elérni Gabit. Videóhívásban csörgettem meg és reméltem, még az öltözőben érem. Így is lett és nagyon cuki volt, amikor meglátott: „Cini, a k*rva életbe, de jó, hogy hívtál!” – idézte fel lapunknak a beszélgetés kezdetét az énekesnő, aki azonnal vette is a lapot és egy nagyon jó kedélyű, már-már baráti csevejbe bonyolódott Tóth Gabival, aki meg is ragadta az alkalmat és egy utolsó tanácsot kért Cinitől.

Zalatnay Cini elárult pár trükköt Tóth Gabinak (Fotó: Bors)

Zalatnay Cini: Büszke vagyok Tóth Gabira!

– Gabi elárulta, hogy a Félteni kell című dalommal lép színpadra aznap este és hozzátette, hogy vannak pontok a dalban, amiktől fél, mert nagyon nagy váltások vannak benne. Elmondtam neki, hogy én hogy énekeltem annak idején és mivel Gabi egy kimagasló képességű énekes, azonnal éreztem, hogy nemcsak egy nyelvet beszélünk, de meg is fogja ugrani a dal buktatóit. A legvégén annyit tanácsoltam neki, hogy erőből tolja meg az utolsó nagy magas hangokat, mert neki az gyerekjáték lesz és igazam is lett. A produkciója végén írtam is neki egy üzenetet, amiben gratuláltam a látottakhoz és a hallottakhoz. Fantasztikusan vette le, ahogy az eredeti klipben bolyongtam szerelmesen a díszletben. Büszke vagyok Tóth Gabira és persze a dalra is, ami megérdemelte, hogy ennyi év után méltó formába öntve lássa és hallja a fél, ha nem az egész ország – fogalmazott lapunknak Zalatnay Cini.