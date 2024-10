"Gibirnyó vagy" – sokan kiakadtak Szabó Zsófi láttán

Szabó Zsófi épp gőzerővel készül a Dancing with the Stars 5. évadának második adására. Kétségtelen, hogy az első tánccal mindenkit levett a lábáról, és aligha szeretne rosszabb produkciót nyújtani most szombaton. Közösségi oldalain egy fotó erejéig betekintést is engedett a próbájába, a kép azonban igencsak megosztóra sikeredett. Többen ugyanis aggódni kezdtek, hogy már túl vékony a tévés, ami nem szép.

Szabó Zsófi hatalmasat táncolt a Dancing with the Starsban

"Nagyon soványka. Ennyire szerintem nem szabadna, és nem azt mondom, hogy hízzon ,de legalább egy fehérjedús edzést beiktathatna kis izomtömeg növeléssel, mert erre az orvos, ha őszinte, azt mondja, alultáplált" – írta az egyik kommentelő.

"Csini kis gibirnyó vagy!" – fogalmazott egy másik hozzászóló.

"Szerintem is túlzásba viszi a fogyást. Ez már nekem nem szép" – jelentette ki egy harmadik.

Egyébként nem először zavarta meg Zsófi egyik fotója a rajongóit. Korábban egy bejegyzése kapcsán arról írtak a követők: olyan, mintha meg lenne ijedve.

A mostani fotót ide kattintva lehet szemügyre venni.