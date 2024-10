Szabó Ádám őszinte vallomása: Nekem a feleségem a védőangyalom, ő mentett meg!

Közeledik a Sztárban Sztár jubileumi évadának a vége, a versenyzők fantasztikus előadásaikkal hol megnevettetik, hol megríkatják a zsűrit és nézőket. Sokak szerint Szabó Ádám korábbi győztes most is a műsor egyik legnagyobb esélyese, akinek a nevéhez ebben az évadban is már számtalan emlékezetes pillanat fűződik. Az énekesnek legnagyobb rajongója, szurkolója felesége, Jennifer, aki minden élő show-ra elkíséri.

Szabó Ádám legnagyobb rajongója szerelme, aki mindig elkíséri a Sztárban Sztár adásaira Fotó: Facebook/Szabó Ádám

Szabó Ádám: Jeni miatt minden káros dolgot letettem!

Hatalmasat változott az elmúlt években a tehetséges énekes élete. Szabó Ádám megismerte élete szerelmét, feleségül is vette és már el sem tudja nélküle képzelni az életét.

– Hihetetlen, hogy az ember élete egyik pillanatról a másikra mennyire meg tud változni – kezdte a Borsnak Szabó Ádám.

Nem túlzás azt mondanom, hogy engem Jeni megmentett! Miatta már nem alkoholizálok, abbahagytam a szerencsejátékot, minden káros dolgot letettem. Nekem ő a védőangyalom és a megmentőm! A sors így akarta, hogy ő bekerüljön az életembe! Az biztos, hogy most nem itt tartanék, ha nem ismerem meg őt és nem szeretünk egymásba. Nekünk tényleg olyan jó a kapcsolatunk, hogy 0-24 órában együtt tudunk lenni. Az előző kapcsolataimban ilyen nem volt, de Jennivel olyan szimbiózisban vagyunk, hogy függünk a másiktól. Mi egymásnak a lételemei vagyunk és ez halálosan komoly!

A TV2 nagy sikerű műsorának versenyzője azt gondolja, nagyon szerencsések, mert nem mindenkinek adatik meg ilyen szerelem az életében. 2, 5 éve vannak együtt kedvesével, nemrég ünnepelték első házassági évfordulójukat. Érzéseik nem, hogy csökkentek volna azóta, még inkább felerősödtek.

– Nagyon szeretem, hogy mindig ott van velem a stúdióban is. Biztos vannak olyanok, akik nem szeretik, ha ott van velük a párjuk ilyenkor is, mert úgy érzik, úgy nagyobb a nyomás rajtuk. De engem olyan szintem ellazít, nekem szükségem van a jelenlétére, de hál’Istennek neki is az enyémre. Megtehetné, hogy otthon, a televízióban nézi az adást, főleg, hogy ő dupla annyira feszült, mint én.

De tudja, hogy nekem szükségem van rá, kérés nélkül minden élő show-ra eljön, kicsit olyan, mintha ő is ott lenne velem a színpadon, annyira érzem a jelenlétét. A produkciók után, amikor leülök a kanapéra a többiekhez, az az első, hogy odaintegetek neki, küldöm a szívecskéket! Ez már a rituálénk lett és remélem a döntőben így is maradhat!

A Sztárban Sztár All Stars 7. élő-show ma 19:15-től a TV2-n, ahol Szabó Ádám Bangó Margit bőrébe bújik majd!