Vomberg Frigyes megszegte a Séfek Séfe szabályait: Krausz Gábor ki akarta küldeni

A Séfek Séfe 6. évadának középdöntőjében egyre nagyobb a tét, amit a versenyzők és a séfek is megéreznek. Természetesen az idő előrehaladtával a szakácsjelöltek egyre feszültebbek és olyan is előfordul, hogy egymásnak ugranak emiatt. Ilyenkor a csapatok vezetői igyekszenek rendet tenni, sokszor még akkor is, amikor ez szabályellenes. Ezt tette most Vomberg Frigyes is, ami a kékek és a feketék vezetőjének nem igazán tetszett.

Ördög Nóra a Séfek Séfe műsorvezetője a feladat közepén közölte Wolf Andrással, Vomberg Frigyessel és Krausz Gáborral, hogy 20 percre ki kell állniuk a főzésből és addig még csak nem is szólhatnak a csapatukhoz.

Ez nem csak azzal jár együtt, hogy ott kell hagynotok a csapatotokat, hanem ez egy némaság is

– ismertette a szabályokat Nóra.

Akkor se voltak nagyon képbe az étellel, amikor még ott voltam. Ez nagyon nehéz

– ismerte el Gábor és próbált még egy-két utolsó jó tanácsot adni a fekete csapatnak.

A Séfek Séfe konyhájában elszabadult a pokol

Ahogy a séfek otthagyták a csapataikat a pirosaknál nagyon úgy tűnt, hogy elszabadult a pokol. Ezt Frici is észrevette és bár próbált ellenállni, de végül mégis beleszólt a dolgokba és igyekezett messziről rendet tenni és megtudni, hogy hogyan ízesítették az adott fogást.

Én kiküldeném, mert ez így nem fair

– háborodott fel Krausz Gábor is, miután a műsorvezető már másodszor figyelmeztette a pirosak főnökét.

