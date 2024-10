Mindenkit kiakasztott: Vomberg Frigyes ordítva zavarta el a Séfek Séfe versenyzőjét

A Séfek Séfe 2024-es évada a középdöntőhöz érkezett, ahol ma már a legjobb 17 versenyző küzd meg egymással. Köztük van Odett is, aki igen sajátosan dolgozik a konyhában, ami nem egy versenyzőtársának szúrja a szemét. Most azonban már a séfek sem tudják figyelmen kívül hagyni a viselkedését, Krausz Gábor, Vomberg Frigyes, sőt még a saját csapatának vezetője, Wolf András is kiakad miatta.

A Séfek Séfe 6. évadában először Odettnek sikerült mindhárom séfet felbőszíteni Fotó: TV2

Ismét nincs könnyű feladata a Séfek Séfe versenyzőinek, ugyanis az amerikai tematikájú napon is egy több elemből álló fogást kell elkészíteniük csapatban, aminek a tökéletes kivitelezéséhez nagyon összehangolt munkára van szükség. Ez többnyire jól is működik, bár a kék csapatban akad egy kakukktojás, Odett személyében, aki nem csak a sajátjait, de még a többi csapatot is akadályozza a munkában. Ezt már a séfek sem hagyhatják szó nélkül.

A szakácsjelölt vaníliás cukrot keres a piactéren, de miután nem talál úgy dönt, valamelyik másik csapattól próbál meg szerezni, ugyan Wolf András figyelmezteti, hogy ne „lopjon” a többiektől, de ő ezt figyelmen kívül hagyja. Először a piros csapat pultjánál ugrál és zavarja a versenyzőket, ami Vomberg Frigyest is felbosszantja.

Nincs vaníliás cukor. Menj innen, mert nincs

– üvölti magából kikelve a sztárséf.

Ezután a fekete csapatot környékezi meg, ahonnan Krausz Gábor küldi el viszonylag finoman, de láthatóan idegesen. Odett azonban megtalálja a keresett alapanyagot és visítva fut el vele, így a feketék vezetője kénytelen utánamenni és visszaszerezni.

Krausz Gábor igyekezett megőrizni a hidegvérét a versenyzővel szemben, bár láthatóan dühös lett Fotó: TV2

A Séfek Séfe szereplőjét csaknem hazaküldték a főzés közben

Gábor puffogására és a hangos zúgolódásra már Wolf András is felfigyel és úgy dönt, rendet tesz a konyhában.

Odett! Ha még egyszer ilyet csinálsz, leveszed a kötényed és hazamész! Fejezd be ezt a viselkedést! Magadból hülyét csinálhatsz, de a csapatból nem. Csönd legyen, nem akarom hallani a hangodat!

– fenyegeti meg a versenyzőt dühösen a kékek feje.

Ezek után úgy tűnik Odett kénytelen lesz változtatni, ha versenyben akar maradni, de hogy ez sikerül-e neki vagy ő lesz a Séfek Séfe kiesője, kiderül a mai adásból 19:50-től a TV2-n!