Molnár Andi már adott vért Sallai Nórának

Mindenkit döbbenten áll az eset előtt, ami a Jóban Rosszban színésznőjével, Sallai Nórával történt. A színésznő brutális balesetet szenvedett kisfiával, ami után mindkettejüket válságos állapotban szállították kórházba. Jelenleg mindenki igyekszik megtenni mindent, ami tőle telik, hogy Sallai Nóra hamar túljusson az életveszélyen.

Sallai Nóra csodás élete egyik pillanatról a másikra fordult szomorúvá / Fotó: hot archív

Molnár Andi rögtön elindult eleget tenni a felhívásnak

A sztárok egy emberként fogtak össze, hogy kollégájuk és barátjuk hamarosan a gyógyulás útjára léphessen. Csonka András, Nagy Adri, Balázs Andi is megosztották azt a felhívást, amiben a rajongóikat is arra buzdítják, hogy irányítottan adjanak vért Sallai Nórának. A felhívásra a Dancing with the Stars egykori zsűritagja, Molnár Andrea is felelt.

Sajnos én nem ismertem Sallai Nórát, de láttam a felhívást és a segítő szándék vezérelt. Rendszeres véradóként pontosan tudtam, hogy mik a feltételei az irányított véradásnak

– árulta el a Borsnak a táncművész, aki a közösségi oldalán is biztatta követőit, és szintén megadta a megfelelő adatokat, hogy a színésznőnek segítsenek.

– Akinek van lehetősége, menjen el irányított véradásra. Kéméndi Sallai Nórának nagy szüksége van vérre!! – írta a közösségi oldalán, Molnár Andi, aki megmutatta azt is, hogy milyen űrlapot kell kitölteni.

Molnár Andi is elment irányítottan Sallai Nórának vért adni / Fotó: Instagram/ Molnár Andrea

Minden segítségre szükség van Sallai Nóra megmentéséhez

A sztárok közül, aki teheti részt vesz az irányított véradásokon, de természetesen mindenkire nagy szükség van, aki megfelel a feltételeknek. Sőt, Bogdányi Titanilla szerint akár egy ima is sokat segíthet abban, hogy az édesanya és kisfia állapota javulásnak induljon, így ő arra kérte követőit, aki csak egy fohásszal teheti, az is segítsen.