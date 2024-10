„Azt kívánom neki, hogy épüljön fel és élje túl a túlélhetetlent” – Sallai Nóra tragédiájára reagált a népszerű énekesnő

Szinte egy emberként omlott össze a magyar színészvilág, amikor megérkezett a hír, hogy Sallai Nóra színésznő autóbalesetet szenvedett alsónémedinél. A Jóban Rosszban szereplője jelenleg is az életéért küzd, kisfia, Bende viszont hétfőn feladta a harcot. Számos barát és egykori kolléga üzent Nórának, köztük most Horányi Juli énekesnő is, akit szintén nagyon megrendített az eset.

Sallai Nóra balesete után Horányi Juli is üzent a színésznőnek (Fotó: TV2)

Horányi Juli Facebook oldalán tett közzé egy hosszú bejegyzést, amiben miérteket keres a felfogatatlan szörnyűségre, ami a Jóban Rosszban színésznőjével történt.

- Felfoghatatlan. Nem tudom szó nélkül hagyni a Sallai Nóra színésznővel történteket. Én is vezetek nap, mint nap és tapasztalom, hogy súlyos gondok vannak a közlekedési kultúránkban! Sportkocsikkal, drága autókkal száguldoznak emberek a városban, de miért??? Egy sportkocsira vagy egy drága autóra nem vonatkozik a KRESZ? Miért kell 80, 100-al vagy többel menni lakott területen? Mégis mit gondolt az a 18 és 21 éves fiú mikor beültek a BMW-be, hogy versenypályán vannak és helyes dolog beletaposni a gázba és menni, mint az őrült? Aki autóversenyzésre vágyik, menjen el autóversenyzőnek! Nem tudom megérteni, hogy a közutakat miért használják emberek erőfitoktatásra, versenyzésre, száguldásra. És hiába vannak szabályok, hiába van KRESZ, hiába jár büntetés a gyorshajtásért, csak csinálják és aztán ilyen tragédiák történnek. Számomra ez elfogadhatatlan, az ha jogosítványod van és egy erős autód nem jelenti azt, hogy veszélyeztetheted mások életét és azt sem jelenti, hogy mester vezető vagy, aki képes kontrollálni a sebességet! Még az autóversenyzőkkel is történik tragédia, pedig ők hosszú éveken át edződnek és rengeteget gyakorolnak és igazán magas szinten tudnak vezetni és bánni az autó erejével, a sebességgel. Közlekedni a városban felelősséggel jár, az utak pedig nem arra valók, hogy gyorsulási versenyezzünk rajtuk, hanem, hogy eljussunk A-ból B-be! - írta a megrendült és dühös énekesnő.

Még hány ilyen tragédia kell, hogy valami változás történjen és felelősségteljesebb, higgadtabb és emberibb vezetési kultúránk legyen? Nem ismerem Nórát, de nagyon megrázott ami vele történt! Azt kívánom neki, hogy épüljön fel és élje túl a túlélhetetlent

– tette még hozzá.