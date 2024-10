Judy megszólalt Sallai Nóráról: Az én balesetem karcolás volt ehhez képest

Az egész országot megrázta a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra tragikus balesete, amelyben, mára tudjuk, ötéves kisfia az életét vesztette. A legfrissebb hírek szerint Nóra még válságos állapotban van, bár némi javulás talán történt. Nemcsak a nézők, a sztárvilág is egy emberként imádkozik érte. A Bors elérte a Groovehouse énekesnőjét, Judyt, aki szintén súlyos autóbalesetből épült fel.

Judy súlyos autóbalesetből épült fel: mint mondja, a lelki gyógyulás sokkal nehezebb volt, mint a fizikai (Fotó: Szabolcs László)

„Édesanyaként különösen borzasztó ebbe belegondolni”

– Rettenetesen megérintettek a történtek. Nórát személyesen nem ismertem, de láttam a sorozatban, és kicsit kollégámnak érzem, hiszen ő is előadóművész. Amikor először láttam róluk a híreket, úgy voltam vele, hogy hát nekem is volt balesetem, biztosan ők is felépülnek majd. Teljesen sokkolt, mikor olvastam a fejleményeket, napok óta nem térek magamhoz, mikor pedig megtudtam, hogy a kisfia meghalt, azt meg is könnyeztem.

Egy ötéves gyermek… Óhatatlanul is eszembe jutott, milyen volt, amikor a lányom, Majszi volt annyi idős, az volt az egyik legcsodálatosabb időszak…

– mondta megtörten Judy.

– Édesanyaként különösen borzasztó ebbe belegondolni, szörnyűséges lehet így felébredni, én nem tudom, hogy hogyan tudnék ezzel a tudattal tovább élni. És szinte mindegy is, hogy ki a hibás: akkor is borzasztó, ha más tehet róla, akkor is, ha ő hibázott. Abba is szörnyű belegondolni, hogy az édesapa mit élhet át, mindezt feldolgozni talán egy egész élet sem elég – mondta szomorúan az énekesnő, aki 1998-ban szintén súlyos autóbalesetet élt át.

A Jóban Rosszban című sorozatban ismertté vált Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta (Fotó: TV2)

Judy Sallai Nóra balesetéről: „Az én balesetem karcolás volt ehhez képest"

– Mikor felkeltem a kórházban, azt gondoltam, hogy: miért éltem túl? Bár esetünkben nem volt halálos áldozata az ütközésnek, így is eszméletlenül nehéz volt lelkileg feldolgozni: sokkal rosszabb, mint a testi felépülés. A balesetemről szóló cikkekben sokszor csak az arcomról írnak, de sok más sérülésem volt, amiből a legrosszabb a borda- és tüdősérülés volt, autóbaleseteknél az gyakran sérül, légmell alakulhat ki, gondolom, Nóra is be van csövezve. Hosszú hónapokba, sőt, évekbe telt a testi felépülés, de a lelki, az tíz évig tartott. Akkor kezdtem először azt érezni, hogy valójában szerencsés vagyok, hogy túléltem: volt egy komoly őrangyalom. De teljesen más a helyzet Nóra esetében, hiszen elveszítette a gyermekét. Bár én is válságos állapotban voltam, most úgy érzem: az én balesetem karcolás volt ehhez képest.