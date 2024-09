PSG Ogli felszántja a parkettet a Dancing with the Stars-ban: „Komoly eredmények lesznek itt, az biztos”

Szőke Zsuzsi igyekszik megzabolázni a hadaró realitysztárt (Fotó: Nánási Pál / TV2)

„Végre egy olyan tévéműsor...”

Ebben Ogli is partner, ígérete szerint ő is azon lesz, hogy minél tovább jussanak, és szeretné egy új arcát is megmutatni:

– Az a célom, hogy akik komolytalannak gondolnak, rájöjjenek: ez egy komoly csávó, aki odatette magát. Mindent meg fogok tenni, hogy így legyen, és minél tovább jussunk. Ezért még arra is hajlandó vagyok életemben először, hogy átadjam egy nőnek az irányítást. Számomra ez egy kicsit sértő, mert általában én szoktam a középpontban lenni – viccelődött PSG Ogli, majd a Dancing with the Stars-ra utalva még hozzátette: