Micsoda? Megyeri Csilla ezt mondta a párjáról!

Rengeteg támadást kapott az utóbbi időben a Megyeri Csilla, mára azonban kijelenthetjük, hogy lezárta a múltat. Ráadásul nem is lehetne ennél boldogabb a szerelmével, akivel először a sportnak köszönhetően találkoztak.

Megyeri Csilla a boksznak köszönheti szerelmét - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Legelőször májusban találkoztunk, de akkor nem fordítottunk egymásra akkora figyelmet. Kis idő elteltével egy bokszedzésen beszélgettünk mélyebben, később pedig nyitottunk egymás felé, és szerencsére hamar összecsiszolódtunk.

Mindketten nagyon közvetlenek vagyunk, és szeretjük szívni egymás vérét

– kezdte Csilla a hot! magazinnak.

Megyeri Csilla párja is érezte a szimpátiát

Nicola nagyon boldog azért, mert megadják egymásnak a kellő tiszteletet a hétköznapokban. Emellett azért is szerencsésnek tartja magát, mert Csilla nagyon házias, és még fáradtan is hajlandó konyhatündérként tevékenykedni, amikor vendégek jönnek hozzájuk.

– Sokat gondolkoztunk az összeköltözésen, hiszen igyekeztük észszerűen kivitelezni. Úgy gondoltuk, teljesen mindegy, hogy külön bérelünk-e lakást vagy együtt, de bejött, amit szerettünk volna. Azt gondolom, hogy ha valakivel kapcsolatban vagy, akkor, ha szereted, gondoskodni is kell a másikról. A férfi és a nő másképpen gondoskodik. Nekünk, férfiaknak jólesik, ha meleg étellel várnak haza.

Ráadásul nekem Csilla a nagybetűs Nő

– árulta el Nicola.

Romantikus párosról van szó, akik igyekeznek minden idejüket kihasználni arra, hogy még jobban megerősítsék kettejük szövetségét. Rengeteget beszélgetnek, akár éjszakába nyúlóan, ami a kapcsolatuk alappillére.

Megyeri Csilla Nicola mellett találta meg a boldogságot - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Egyértelműen az érintés a szeretetnyelvünk. Rengeteget bújunk, nem fekszünk le úgy, hogy be bújnánk össze, és nem kelünk fel puszi és ölelés nélkül sem. A kommunikációt is fontosnak tartjuk. Mivel még a kapcsolatunk elején járunk, azon vagyunk, hogy minél jobban megismerjük egymást. Ehhez pedig vannak közös témáink és érdeklődési köreink is.

Például Nicolát férfi létére érdekli a nu­me­ro­ló­gia. Amikor belenézett a szemembe, analizálta a viselkedésemet, egyből tudta mi a csillagjegyem

– tette hozzá Csilla.