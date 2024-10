A Megasztár fiatal tehetsége nem adja fel: „Ha most nem sikerül, jövőre újra próbálkozunk"

A család a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rudabánya nevű kisvárosban él, ahol a műsor óta Melani igazi sztár lett.

– Úton, útfélen megszólítanak minket, mindenki gratulál, vagy szeretné hallani énekelni Melanit. Az iskolában is a diákoktól és tanároktól is kapja a gratulációkat, az egész iskola drukkol neki. De persze a család és barátok is. A meghallgatás napján még Budapesten beültünk egy étterembe megünnepelni a sikert, és itthon is finom falatokkal várt minket a család.

Melanit családja egy része kísérte el a meghallgatásra, de az egész iskolája és a szomszédság is szorított érte (Fotó: TV2)

Együtt nézte a család a Megasztárt

Melani hangja és megjelenése is meggyőzte a zsűrit, a kiskamasz lány nagylányos külsővel állt az öttagú zsűri: Rúzsa Magdi, Caramel, Marsalkó Dávid, Marics Peti és Papp Szabi elé. Édesapja erre is magyarázatot adott.

– Melani még kislány, és úgy is öltözködik a mindennapokban. Éppen a Megasztáros meghallgatás előtt néhány nappal volt a ballagása, arra készült a műszempilla és frizura, ezért jelent meg úgy a zsűri előtt.