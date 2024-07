Magánéleti titokról rántotta le a leplet a Megasztár zsűritagja

Több, mint 20 éve van együtt Papp Szabi gyönyörű, volt modell párjával. A Megasztár zsűritagja azt mondja, mint a mesében, már a legelejétől tudta, az első találkozáskor, hogy ők életük végéig együtt is maradnak. A Supernem frontembere mindig is nagyon óvta a magánéletét, ám most kivételt tett: Lékai-Kiss Ramóna kérdéseire őszintén megnyílt a TV2 Titkok Ramónával podcast műsorban.

Nem szokott a családjáról beszélni, védi párját és gyermekeit a nyilvánosságtól Papp Szabi. Az ősszel érkező, megújult Megasztár zsűritagja most mégis úgy döntött, hogy bepillantást enged a magánéletébe.

– Huszonegy éve élünk együtt, teljesen nyilvánvaló volt, mint a mesében, hogy mi az első találkozástól kezdve együtt maradunk életünk végéig és erre ma is ugyanígy gondolok – vallotta be Lékai-Kiss Ramóna kérdésére Papp Szabi. – Még amellett is, hogy én abban az időben padlógázzal benne voltam nyakig a rock and rollban, csodálatos emberekkel, csodálatos koncertek, véget nem érő házibulik, ahol Eszter is nyilvánvalóan társ volt, óriási társaság volt, mentek ezerrel a bulik.

De miközben születtek a Supernem dalok, egyik buliból a másikba járt Papp Szabi és szerelme, Eszter, közben azt is tudták, hogy ők családot akarnak.

Nyilvánvaló volt az is, hogy nekünk gyerekeink is lesznek és akkor tényleg eljutottunk arra a pontra, hogy az évekig tartó bulizásokból elég volt, és tudatosan visszavettünk ebből, mert nem adott semmi újat. Persze ez egy zenésznek nehéz, munkahelyi ártalom, hogy úgy mondjam. Meglát valaki, és azt mondja, ó, ott a Papp Szabi, akkor igyunk egyet. De eljutottam arra a pontra, hogy ami nem érdekel, azt már nem csinálom. Szóval abbahagytuk a nagyüzemi részét és szülők lettünk, csodálatos érzés. Natasa már 11, Viktor 9 éves, nagyon szeretek családapa lenni, imádom az életünket.

