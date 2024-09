"Nem gondoltam, hogy ekkora teher lesz" – Puskás Petinek már most hiányzik a gyermeke

A Sztárban Sztár All Stars második adásának egyik nagy meglepetése Puskás Peti volt, aki vasárnap este Oláh Ibolya bőrébe bújt. Nem is akárhogyan... Az énekes-színész olyan lehengerlő produkcióval rúgta be az énekes verseny ajtaját, hogy az tokostul szakadt ki a helyéről. Nem is volt kérdés, hogy a tehetségnek a következő fordulókban is helye lesz, aztán mégis történt valami... Peti is a kiesőjelöltek között várta a műsor végén, hogy a nézők döntsenek a sorsa felől.

A fotón – bármilyen hihetetlen is – Puskás Peti szerepel, Oláh Ibolyának maszkírozva (Fotó: Mediaworks archív)

Az énekes ráadásul nem csak saját maga miatt izgulhatott, mellette ült a felesége, Dallos Bogi, aki szintén versenyzőként vett részt a megmérettetésen. Ők ketten tehát egy nagyon különleges élethelyzetben találták magukat, együtt és egymás ellen versenyeznek a Sztárban Sztár All Stars versenyében. A döntés végül megszületett, Peti maradhatott, Boginak azonban befejeződött a verseny. Hogy a házaspár tagjai szomorúak voltak-e a történtek miatt vagy sem, arról Puskás Peti mesélt a Bors munkatársának az élő adás utáni percekben.

Puskás Peti Oláh Ibolyaként és Dallos Bogi Nicole Kidman szerepében Fotó: Mediaworks archív

Puskás Peti és Dallos Bogi sokat voltak a babától távol

– Egyszer már voltam Oláh Ibolya pasija. Egy filmben, a „Casting minden” címűben, szóval volt honnan merítkezni – kezdte a megszólalását Puskás Peti, majd hozzátette:

Nyilván csodás lett volna, egy álomszerű forgatókönyv, ha Bogival kéz a kézben besétálhattunk volna a döntőbe… mindenesetre bíztam benne, hogy később fogunk párbajozni. Ha nem is a döntőben, de később a verseny alatt. Hogy kiesett a feleségem, nyilván szomorúvá tesz.

– magyarázta, majd így folytatta: