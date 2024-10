„Hol lehet az én szerszámom?” – Pelenkában lépett színpadra a TV2 sztárja

Bár már egy hét is eltelt azóta, mindenkinek a retinájába égett Puskás Peti Madonna produkciója a Sztárban Sztár All Stars színpadán. A TV2 sztárja 40 pontot kapott a zsűritől, a nézőtéren pedig azonnal hangos őrjöngés tört ki, amint az énekes bevonult a Hung up című dalra és merészen feldobta a lábát a balettrúdra, mintha nem lenne holnap.

Puskás Peti lehengerlő volt Madonnaként a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: MW)

Puskás Peti tűsarkús őrülete még a feleségét, Dallos Bogit is meglepte.

– Előadtam neki otthon szerdán, annyira édes volt, kezében a gyerek, én ott táncolok magassarkúban és láttam az arcán a döbbent nézést, hogy kivel él együtt, aki ezt így tudja, hogy ez honnan megy ilyen jól? Nagyon röhögtem, akkor éreztem, hogy jó lesz ez a produkció! Mert ő egyébként kritikus velem, nagyon sok ötletet hozok mindig a próbák előtt a hét elején a következő előadással kapcsolatban, hogy milyen legyen, milyen gegeket akarok beletenni, a Madonnához például vagy 20-30 ötletet dobtam ki, ami neki köszönhető, mert megmondta, nem jó az az irány

– mesélte a Borsnak Peti közvetlenül az előadás után.

Sztárban Sztár All Stars: Puskás Peti pikáns vallomást tett

Azt viszont csak most árulta el az énekes, hogy hova rejtette azt a bizonyos "csomagját" a 40 pontos produkció közben.

– Gondoltam, hogy azon fognak filózni, hogy de hol lehet az én szerszámom, amit most nevezzünk csomagnak. Hát, végül is volt rajtam egy pelenka, két harisnya és egy body, tehát nem mondom azt, hogy nem volt jó érzés aztán megszabadulni tőle és azt érezni, hogy ez az, szabad vagy, fiam, menj

– mondta a TV2 kamerái előtt a Sztárban Sztár All Stars énekese, aki most szombatra, az elődöntőre is egy olyan dalt kapott, amihez rengeteg emlék fűzi.