Óriási siker Puskás-Dallos Bogi és Peti kétszemélyes színdarabja

Puskás-Dallos Bogi gyereke születése után most elérkezett életébe a nagy visszatérés pillanata. Noha a Sztárban Sztár All Stars színpadán már láthattuk az őszi szezon indulása óta, a férjével való közös munka kimondottan nagy horderejű számára.

Puskás-Dallos Bogi terhessége után elérkezett a nagy visszatérés pillanata (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Puskás-Dallos Bogi karrierje háttérbe szorult

A Puskás-Dallos házaspár éppen szeptember 7-én ünnepelte kisfiuk, Ábel első születésnapját. Az énekesnő korábban egy Talk TV műsorban őszintén beszélt arról, hogy az anyaság miatt nyilván egy kicsit parkolópályára kellett tennie a karrierjét, de ezt cseppet sem bánja. A közösségi médiában ugyan folyamatosan látja és követi is kortársait, illetve ismert emberek életét és pályafutását, mint mondta, elég csak ránéznie kisfiára, és azt érzi, hogy boldogsága határtalan. Ennek ellenére Bogi a szíve mélyén bizonyára vágyott már vissza a színpadra, így a Sztárban Sztár 2024-es évadában Nicole Kidmanként való szereplése után most a Volt öt évünk című darabban debütált a színházban.

A tegnapi este egy örökké maradandó, nagyon fontos esemény marad az életemben. Még mindig a hatása alatt vagyok. Köszönöm az egész csapatnak ezt a felejthetetlen hat hetes próbaidőszakot, szakmailag ez egy óriási mérföldkő nekünk

— írta Puskás-Dallos Bogi Insta-bejegyzésében, aki kiemelte és megköszönte Petinek, hogy ilyen jó kolléga és férj.

A Volt öt évünk, eredeti címén The Last Five Years nagy sikerű Broadway zenés előadás a Karinthy Színház színpadán, amely egy kétszemélyes musical-ben mutatja be egy szétesőben lévő házasság nehézségeit. Puskás-Dallosék azért is tartják kimondottan különlegesnek a darabot, mert a magánéletben egyébként nagyon is jól kijönnek egymással és harmonikus házasságban élnek. Peti szintén közösségi oldalán mondott köszönetet családjának és barátainak, hogy velük voltak az ominózus estén, amivel még inkább felejthetetlenné tették a bemutatót, ráadásul elképesztően büszke volt feleségére is:

Végtelenül büszke vagyok rád szerelmem, megdobbant a szívem közben, ahogy néztelek, de utána is, hogy mennyi gratulációt, dicséretet kaptál!

A színház Instagram-oldalán a lélegzetelállító ovációt is vissza lehet nézni.