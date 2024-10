Kitálalt Harry feleségének ex-testőre: "Meghan paranoid volt"

A hírnév sosem egyszerű főleg akkor, ha egy olyan család tagja vagy, mint a brit monarchia. Állandó rivaldafény, paparazzók, rajongók, szájbeszéd. Ezekkel kell megküzdjön Meghan Markle még akkor is, ha Harry herceggel kötött házassága előtt is már ismerős volt számára ez a világ színésznői karrierje miatt. A királyi család kötelékében mégis megváltoztak a dolgok. Testőrt kapott, aki most elárulta, a hercegné komolyan félt.

Fotó: CraSH / Northfoto

Steve Davies a hercegné extestőre kiemelte, a szóbeszéd miszerint Meghen nem bánt jól a személyzetével nem igaz. Jó embernek, kedvesnek és segítőkésznek írja le Harry feleségét, akit állandóan követtek bármerre is ment, így paranoid lett, írja a Life.hu

A hír ráadásul azok után érkezett, hogy Meghan nemrég egy jótékonysági események arról beszélt, ő a világon az egyik legtöbbet zaklatott ember és, hogy a legtöbb bántást várandósan kapta, mindkét terhessége során.

Távol tartom magam most már az internettől a saját jólétem érdekében, mert rengeteg közösségi médiás és online bántalmazás ért, amikor Archie-t vagy Lilit vártam, vagy amikor újszülöttek voltak. Próbálsz belegondolni abba, miért ilyen rosszindulatúak és kegyetlenek az emberek. Miért bántanak egy várandós nőt, egy újdonsült édesanyát a legszentebb órákban? Belefulladhatsz. De engem az anyai ösztönök arra késztettek, hogy megvédjem ettől magamat és a gyermekeimet

- jelentette ki az eseményen, aminek a célja az volt, hogy a fiatalokat rávegyék arra, jóra használják az internetet.