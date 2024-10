Kiszivárgott: Károly király egy dolog nélkül egyetlen lépést sem tehet meg

Doktori utasításra Károly királynak egy különleges dolgot mindig magával kell vinnie, ha utazik valahova. Márpedig ebből sok van neki, mivel a brit monarchia fejeként állandóan hivatalos eseményekre és külföldi turnékra jár. Most például Camillával az oldalán Ausztráliába, majd Szamoába fog repülni, ám egy valamit nem hagyhat otthon: saját vérkészletét, ami mellett ráadásul saját orvosa is vele tart. Pont mint egykoron Erzsébet királynő doktora is tette, aki még az úticélnál megtalálható kórházak állapotának is mindig jó előre utána nézett.

Károlynak egy különleges dolgot mindig magánál kell hordania útjai során. / Fotó: Northfoto

Külföldön a készleten lévő vérkészlet elérhetősége kétséges, így mindig a saját készletükkel kell utazzanak akárhova is mennek. Az orvosaik ráadásul soha nem lehetnek tőlük távolabb pár méterre, kezükben táskáikkal, amiben mindig van egy hordozható defibrillátor és sürgősségi gyógyszerek.

További érdekesség azonban, hogy egy valamire egyáltalán nincs szüksége a mindenkori uralkodónak: az útlevelére. Erre pedig a királyi család weboldala szerint azért nincs szükség, mivel azokat a dokumentumokat a saját nevükre állítják ki, nem pedig a titulusukra.

Épp ezért II. Erzsébet rekordhosszú uralkodása alatt, amely során több, mint 100 országot látogatott meg, soha nem vitte el magával az okmányait. Halálát követően fia, Károly új útlevelet kapott, melyben az szerepel: Őfensége Károly király. De ez nem csak az ő útlevelében hozott változás, hanem a britek sokaságánál: a mindenkori uralkodó neve és arcképe ugyanis az ő okmányaikban is szerepel. 2022 végén tehát "megszűntek" az Erzsébetes útlevelek és megjelentek a "Károlyosak" - írja a Mirror.